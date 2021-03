Je libo vakcínu? Podsvětí se snaží napálit vlády falešnými nabídkami, používají jednoduchý postup

PRAHA Bílí koně docválali už i na covidové dostihy. Nastrčené firmy, od kterých vede předlouhý a spletitý řetěz, v němž se pravý původce a beneficient docela ztratí, zkoušejí nabízet unijním státům velké dodávky vakcín.

Očkovacích látek je zoufale málo a kriminální prostředí na tom chce vydělat. Jak zjistily Lidovky.cz, evropský úřad pro potírání podvodů OLAF vyšetřuje takové podněty z tuctu unijních zemí. Že jde o nový zločinecký trend na poli vakcín, potvrdil pro Lidovky.cz i Europol.



Nejrozšířenější mustr je jednoduchý: na vládu, ministerstvo nebo úřad, co má vakcinaci na starost, se obrátí prostředník. Oznámí, že umí sehnat obrovské množství některé z vakcín, které evropská léková agentura již schválila nebo jež si země EU předobjednaly, nejčastěji jde o AstraZeneku.

Případně daný člověk předstírá, že je rovnou zástupcem farmaceutické firmy, jež vakcínu vyvíjí a nabízí cenné zboží bokem rámcové unijní smlouvy. „Prozatím všechny podvody a falešné nabídky představují úhrnem miliardu dávek vakcíny v celkové požadované ceně za skoro 14 miliard eur. Cílem podvodníků je přesvědčit veřejné autority, aby zaplatily ohromné částky předem, a pak s penězi zmizet,“ sdělil webu Lidovky.cz Kirill Gelmi z tiskového oddělení OLAF.



Nastrčení prostředníci nemají většinou v plánu dodat vůbec nic, objevují se ale i případy, kdy mají coby malou vějičku vzorek očkovací látky.

Úřad úzce spolupracuje s Europolem a také s domácími vyšetřovateli v daných státech, informace mezi těmito body se přelévají, aby tkaly hustější síť, jíž pachatelé hůře uniknou.

Čeští kriminalisté nechtějí příliš komentovat, nakolik se angažují, pouze naznačují, co jim nutná diskrétnost dovolí. „K této problematice nemáme žádné informace ke zveřejnění. Obecně ale můžeme potvrdit, že se samozřejmě aktivitami souvisejícími s takzvaným ‚dark webem‘ systematicky zabýváme,“ uvedl pro Lidovky.cz Ondřej Moravčík, vedoucí tiskového oddělení policejního prezidia.

Dark web neboli temný web je digitální podsvětí, černý trh se vším (ne)myslitelným zbožím, od zbraní přes pornografii a objednávku vraždy až po drogy.

Stejné schéma – nastrčený bílý kůň s neodolatelnou nabídkou – používali podvodníci už loni v souvislosti s respirátory, rouškami a dalšími ochrannými zdravotnickými pomůckami. Těch už je po roce s pandemií relativní dostatek, trh se stabilizoval, a tak se zločinné skupiny přesunuly na novou zlatou žílu, na toužebně očekávané vakcíny.

Důvodem, proč podvodníci nejčastěji nabízejí AstraZeneku, mohou být snazší podmínky převozu. Pfizer či Moderna se musí uchovávat při vysokém mrazu, a třebaže bílí koně žádnou vakcínu ve skutečnosti nemají, bylo by ošemetnější zkoušet národní autority či jiné kupce obalamutit, že zvládají tak náročnou distribuci.

Zprostředkovatelé, co přijdou za zoufalými vládami, jsou účelově založené nebo probuzené firmy, které donedávna nevykazovaly žádnou aktivitu, případně až doposud obchodovaly s úplně jiným tovarem. Zhusta jsou také usazené ve třetích zemích, mimo Evropskou unii, protože tak se ještě hůře vyšetřují a lapají.

„OLAF nemá žádnou informaci o případech, kdy by tyto podvodné nabídky dosáhly svého cíle, čili doposud nemáme záznam o úspěšném podvodu tohoto typu,“ dodal Gelmi. Úřad také jednotlivé státy důkladně varoval před podobnými nabídkami a informuje je pokaždé, když se objeví nový pokus, aby vlády, ale i žalobci a policisté věděli, odkud a v jaké podobě bílý kůň s vakcínou přiběhl.

Miliony dávek

Nad čilou „vakcinační“ aktivitou organizovaného zločinu bdí také lupa Europolu, unijní organizace, která pomáhá vyšetřovacím orgánům členských zemí s potíráním kriminality. Falešné nabídky vakcín představují typickou oblast, kde se centrální oko výborně hodí, protože podvodníci to zkoušejí ve všech zemích.

Loni v prosinci rozeslal Europol předběžné varování členským státům, vyzýval ke zvýšené ostražitosti, protože už tušil, kam se kriminální podsvětí vrtne – do vývoje a distribuce vakcín, obzvláště pak do fixlovaných nabídek v online světě. Protože podvodníci necílí jenom na vlády – to zkoušejí, jestli jim nevyjde opravdu velká rána – rozeseté mají i návnady především po internetu na menší ryby. Falešné vakcíny se nabízejí na dark webu za pět nebo deset tisíc za dávku, je to ovšem zřídkavé.

„Podvodné farmaceutické produkty inzerované jako pomoc proti covidu, ať coby lék nebo prevence, se prodávají online i offline. Zločinci rádi inzerují své falešné vakcíny pod značkami skutečných firem, které jsou se svými produkty ve finálních fázích testování. Nabídka vakcín na tržištích dark webu je stále omezená, ale namísto toho se zdá, že novým kriminálním trendem je směřovat podvodné pokusy přímo na veřejné autority, které jsou v jednotlivých zemích odpovědné za nákup vakcín,“ popsala webu Lidovky.cz Claire Georges z tiskového oddělení centrály Europolu v nizozemském Haagu.

Náchylní ke zbrklosti

Jenom za poslední týdny obdržel Europol hlášení z členských států o podezřelé nabídce, která úhrnem představuje miliony dávek proticovidové látky.

Unijní země se trápí tím, že touto dobou už očekávaly opulentnější zásoby vakcín. Dodávky váznou, nikdo nemá tolik, kolik by si představoval, a v obyvatelích se zahušťuje pocit frustrace, zlost na jejich vlády, že už covidová krize trvá tak dlouho. Kvůli této konstelaci jsou veřejné instituce zranitelnější a náchylnější k nerozvážným objednávkám, ostatně i v České republice jsou známé případy, kdy to firmy zkusily.

Server Seznam Zprávy popsal případ, kdy hlavní město Praha a několik krajů obdržely od zprostředkovatele nabídku na velký objem vakcín AstraZeneca. Nechybělo mnoho a Praha koupila. Podle indicií by vběhla do pasti.

„V současné době není možné zajistit bezpečné dodání naší vakcíny jinak než prostřednictvím dohod na úrovni států nebo mezinárodních organizací. Pokud jde o zmiňované soukromé nabídky různých třetích stran, mimo tyto dohody, je pravděpodobné, že se jedná o padělek, který by měl být odmítnut a nahlášen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,“ řekla Seznam Zprávám Jarmila Dolečková, ředitelka tuzemského zastoupení AstraZeneky.

Obrovská poptávka po vakcínách spolu s faktem, že v relativně velkém, i když nedostatečném objemu již po světě cirkulují, motivují podsvětí k vymýšlení dalších triků. Europol již předesílá, co přijde, jaké nové trendy se rodí. „Uvádění padělaných vakcín na legální trh, obchodování s nevyhovujícími nebo falešnými vakcínami, které opustí chladicí řetězec, a krádeže zásilek pravých vakcín i prázdných lahviček od nich,“ shrnula Georges.

Chladicí řetězec je způsob distribuce, u něhož musí být zaručený teplotní režim, užívá se právě pro farmaka. Pokud se u vakcín, a Pfizer s Modernou mají vysoké nároky, nedodrží během transportu či uložení předepsaný hluboký mráz, jsou znehodnocené – a právě o takové se může zajímat černý trh, aby je nabízel naivním kupcům.