Teplota po očkování proti koronaviru? V podstatě dobré znamení, značí to reakci organismu, říká viroložka Tachezy

Praha Očkování proti koronaviru nevyvolává mimořádné reakce. Mírné vedlejší účinky jsou běžné u všech vakcín, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy.

Lidovky.cz: Mohou být mírné vedlejší účinky po vakcíně na koronavirus, jako jsou únava či zarudnutí v místě vpichu, dobrým znamením?

Ano, v podstatě taková reakce potvrzuje, že imunitní systém člověka zareagoval a v organismu probíhá imunitní reakce. Jde o znamení, že imunitní systém je funkční a v těle se vytváří imunitní odpověď proti složkám dané vakcíny. Takových vedlejších účinků se skutečně nemusíme bát. Vakcína neobsahuje složky, které by vyvolávaly onemocnění, organismus jen reaguje na očkovací látku. Reakce jsou různé a individuální, záleží na daném člověku.

Lidovky.cz: Existují typické reakce, které se objevují po vakcínách proti covidu?

Nemůžeme říci, že po vakcínách proti covidu nastávají nějaké specifické vedlejší účinky oproti jiným očkovacím látkám. U tohoto typu vakcín mohou být reakce trošku více intenzivní a jsou více vidět. Očkování proti koronaviru ale nevyvolává žádné mimořádné reakce. Jednoduché vedlejší účinky jsou naprosto běžné.

Lidovky.cz: Které jednoduché účinky máte na mysli?

Jde o zvýšenou teplotu, zarudnutí v místě vpichu, bolest v místě vpichu, únavu či bolest hlavy.

Lidovky.cz: Za jak dlouho mají odeznít?

Když zmizí do tří dnů, tak je vše v pořádku.

Lidovky.cz: Mám mít tedy naopak obavy, kdyby se u mě po vakcinaci žádné reakce neobjevily? Znamená to, že si tělo nevytváří dobře imunitu?

Určitě ne. Když nemáte vedlejší účinky, rozhodně to neznamená, že u vás očkování nefunguje. To nelze takto obecně stanovit. Nezapomeňte, že každý člověk je jiný. Někdo může mít zvýšenou teplotu, jiný nemusí, je to velice individuální. Lidé navíc vnímají své tělo různě, jeden může bolest v ramenu po očkování nahlásit lékaři, druhý si toho ani nevšimne...

Lidovky.cz: A jaká reakce napoví, že je něco špatně a měl by to řešit?

Nebezpečné anafylaktické příznaky (velmi silná alergická reakce – pozn. red.) přicházejí zpravidla okamžitě. To je důvod, proč očkovaný čeká určitou dobu v čekárně u doktora. Kdyby náhodou anafylaktická reakce nastala, je potřeba okamžitý lékařský zásah. Pak nastávají i situace, kdy jsou někteří jedinci imunitně oslabení a musejí se po vakcinaci delší dobu sledovat. Někdy dokonce musejí být hospitalizováni, protože by u nich mohly nastat vážnější reakce. To se ale většinou děje u jiných typů vakcín než u těch proti covidu.

Lidovky.cz: Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje přes 2700 nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covidu. Jde o reálné číslo? Není to málo?

V České republice lidé nejsou moc zvyklí hlásit vedlejší účinky léků či vakcín. Hlásí to především lékaři a také to nedělají všichni. Dříve se to tolik neřešilo, teď je mediální masáž ze všech stran, očkuje celý svět, takže se hlasitě projevují i odpůrci očkování, což vyvolává obavy. Je to ale trochu paradox, protože tyto typy vakcín jsou naprosto bezpečné.

Nicméně je potřeba reakce po očkování sledovat. Může se kdykoliv stát, že vakcína, která se používá mnoho let, bude mít špatnou šarži. Pak se mohou u lidí vyskytnout vedlejší účinky ve vyšší frekvenci, než je běžné. Proto je určitě namístě to hlásit příslušnému orgánu. Třeba v Americe to běžní občané dělají častěji. Číslo v databázi SÚKL napovídá, že Češi na to tak zvyklí nejsou. Každopádně si myslím, že závažných alarmujících reakcí po vakcínách proti covidu je minimum.

Lidovky.cz: Co říkáte dezinformaci, že lidé mohou z vakcíny chytit covid?

To je zcela nereálné. Ve vakcínách není celý virus, jen malý kousek, který nemá schopnost se v těle množit a vyvolat onemocnění.