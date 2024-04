V Železném Brodě hořel byt v panelovém domě, tři lidé se zranili

„Zasahujeme u požáru panelového domu,“ potvrdila po desáté hodině dopoledne mluvčí hasičů Jaroslava Benešová s tím, že informaci o požáru dostali v 9.37. „Už v 9.56 velitel zásahu ohlašoval lokalizaci požáru.“

Při požáru se zranili tři lidé. „Jedna osoba vyžadovala transport do zdravotnického zařízení, proto jsme ji převezli do jablonecké nemocnice. Byla při vědomí, sama dýchala. Další dvě osoby jsme ošetřili na místě. Jejich zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení, proto jsme je ponechali na místě,“ přiblížil mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Dodal, že záchranáři ještě vyčkávají na místě požáru.

Podle snímků a videa na facebookové stránce Český ráj v akci hořelo v jednom z vyšších pater věžových panelových domů u řeky Jizery. Na záběrech šlehají z okna bytu vysoké plameny.