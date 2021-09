Babiš dal Zemanovi k narozeninám koňak. Řešili spolu inflaci a zastropování cen emisních povolenek

Se Zemanem se setkal po více než týdenní hospitalizaci prezidenta v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Lékaři u prezidenta zjistili dehydrataci. Právě proto si podle Babiše prezident Zeman koňak, kterému je přesně tolik, kolikáté oslaví v úterý narozeniny, odloží stranou. Tvrdý alkohol nyní totiž pít nesmí. „Myslím, že se mu daří dobře a těší se na volby,“ popsal Zemanův zdravotní stav.



Premiér po schůzce také řekl, že se kvůli rostoucí ceně emisních povolenek obrátí dopisem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a předsedu Evropské rady Charlese Michela.

„Měl by být určen koridor pro cenu emisních povolenek a zastropována jejich cena,“ řekl v Lánech Babiš. „Dnes se ty emisní povolenky obchodují za 60 euro. Proč to tak je? Protože jsou předmětem spekulativního kapitálu, který spekuluje na růst a bohužel se mu to daří. Toto má přímý dopad na naše energetické firmy, na naše průmyslové firmy i na cenu elektřiny pro naše občany,“ uvedl český premiér.

Babiš se přimlouvá za společné nákupy plynu zeměmi Evropské unie

Na summitu špiček států EU by se podle Babiše mělo diskutovat také o společném nákupu zemního plynu.

„Faktem je, že cena plynu stoupla. To jsou všechno vlivy mimo Českou republiku, mimo naše působení. Jsou to globální komodity, které můžeme ovlivnit jen společným postupem v rámci Evropské unie,“ řekl Babiš k rostoucí inflaci.

Její dopad na ceny v Česku v nedělní debatě lídrů politických stran Česko hledá premiéra šéf ODS Petr Fiala pojmenoval „Babišova drahota“.

Babiše si nepřeje navyšování sazeb Českou národní bankou kvůli hypotékám a úvěrům

„Navýšení příjmů našich občanů nemá žádný vliv na inflaci,“ prohlásil také Babiš po schůzce v Lánech.

Řekl, že boj proti inflaci je hlavně úkolem České národní banky, která je nezávislá, ale že i on může vyjádřit svůj názor. „Navyšováním sazeb, které se promítnou do ceny hypoték nebo do ceny úvěrů firem nebo fyzických osob by se to nemělo řešit,“ uvedl Babiš.

Vydal se za Zemanem po jednání vlády, na němž vláda hlasy ANO a bez podpory menšího koaličního partnera ČSSD rozhodla o konečné podobě návrhu státního rozpočtu na příští rok a o zvýšení platů státních zaměstnanců od příštího roku o 1 400 korun měsíčně. Do Sněmovny musí vláda rozpočet poslat do konce září.



Dosavadní političtí spojenci se setkali necelé dva týdny před volbami do Sněmovny, v nichž se bude Babiš snažit uhájit svou pozici v čele vlády.



Podle posledního volebního modelu společnosti Kantar pro Českou televizi by ale většinu ve Sněmovně po volbách mohly mít koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN, jež podle volebního modelu mají šanci na 102 křesel ve Sněmovně.

Zeman již dříve řekl, že ho bude zajímat víc počet poslanců jednotlivých stran, a dal najevo, že je připraven pověřit sestavením vlády opět Babiše, jestliže bude mít nejvíc křesel ve Sněmovně ANO.