„Zemanův“ generál míří do Číny. Prezidentova kandidáta na šéfa české armády čeká nový úkol

Původní zpráva

Roky byl dvojkou v české armádě. Ještě v červnu to vypadalo, že by se mohl stát díky podpoře Hradu i náčelníkem generálního štábu. Generál Jaromír Zůna nakonec skončil ve vojenské diplomacii. Podle informací serveru Lidovky.cz by měl odjet do Pekingu.