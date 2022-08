Zeman vetoval snížení plateb státu do zdravotnictví. Obává se o kvalitu péče

„Cílem přijatého a v původním vládním návrhu obsaženého opatření je především úspora výdajů státního rozpočtu na letošní rok ve výši 14 miliard, které má být dosaženo snížením příjmů veřejného zdravotního pojištění, a to v důsledku zmrazení platby za takzvané státní pojištěnce na úroveň roku 2021,“ zdůvodnil v dopise předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové Zeman.

Podle něj by opatření za současné nepříznivé ekonomické situace mělo negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Stejně, podle slov Zemana, argumentují i zástupci České lékařské komory, kteří nesouhlas se snižováním výdajů na zdravotnictví odůvodňují zejména vysokou mírou inflace a tím, že epidemie covidu-19 ještě zdaleka neskončila.

Zeman tvrdí, že jím předložené důvody budou poskytovatelé zdravotních služeb muset v současnosti, ale i v následujícím období řešit.

Zeman také upozornil na skutečnost, že novelu zákona ve Sněmovně kritizovala řada poslanců:

„Vážné argumenty vznesla ve svých vystoupeních v Poslanecké sněmovně i řada poslanců – lékařů, uvědomujících si složitost současné i budoucí situace ve zdravotnictví a poukazujících na to, že přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování.“

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.



“Jde o opatření, které za současné nepříznivé ekonomické situace bude mít negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče,” uvedl prezident republiky.



Podrobnosti:

Pojišťovny mají k navíc desítky miliard korun, reaguje předsedkyně Poslanecké sněmovny

„Jak již vláda opakovaně ubezpečila, změna výše plateb nebude mít negativní vliv ani na kvalitu ani na dostupnost zdravotní péče pro občany, protože zdravotní pojišťovny mají k dispozici desítky miliard v rezervách. Pan prezident se tedy mýlí a jeho veto vládní koalice ve sněmovně přehlasuje,“ uvedla Pekarová Adamová v reakci na zveřejněné rozhodnutí prezidenta novelu zákona vetovat. Připomenula, že zákon zavádí pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Ta je nesmírně důležitá právě pro zajištění stabilního a předvídatelného financování zdravotnictví a tedy jeho kvalitu i dostupnost, míní.

Novela by měla po lednovém zvýšení snížit po zbytek roku platby státu do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Stát by tím měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hájil snížení plateb tím, že letos výše úhrad vycházela z pesimistických prognóz, které nenastaly. Systém veřejného zdravotního pojištění byl podle ministra v pololetí v přebytku zhruba 6,5 miliardy korun.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely by platby měly klesnout na pět měsíců na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce.

Podle novely by od roku 2024 zároveň měla být zavedena automatická valorizace zdravotních plateb státu. Měla by vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou by stát odváděl příští rok.