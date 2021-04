PRAHA Prezident republiky Miloš Zeman plně respektuje právo premiéra navrhnout odvolání a jmenování členů vlády. Na twitteru to v úterý uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podle CNN Prima News a serveru iDNES.cz ve středu skončí ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (oba za ANO).

Po Blatném má podle obou médií na pozici ministra nastoupit ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Ten mimo jiné CNN Prima News před dvěma týdny řekl, že pokud by bylo potřeba, aby pomohl jako ministr zdravotnictví nebo poradce, tak je připraven.



Plagu by podle serverů mohl nahradit poslanec za hnutí ANO Karel Rais, místopředseda sněmovního školského výboru, který byl také pověřen vedením výboru po odvolání Václava Klause mladšího v roce 2019. V minulosti byl Rais rektorem Vysokého učení technického v Brně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle médií zvažoval na pozici ministra školství také poslance ANO Patrika Nachera, ten se pro iDNES.cz k možnosti nechtěl vyjádřit.

Rais, Arenberger ani Babiš v úterý zatím nereagovali.

Předseda vlády poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy.

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.



Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky plně respektuje právo předsedy vlády navrhnout odvolání a jmenování členů vlády. oblíbit odpovědět

S Plagou se už dříve Babiš neshodl na formě maturity. Ministr rozhodl o zjednodušení zkoušky, premiér nadále prosazuje takzvanou úřední maturitu, kterou vedle školských asociací odmítli zaměstnavatelské a podnikatelské svazy, zástupci vysokých škol a nepodpořil ji ani Zemanův poradní tým.



Babiš minulý týden také pro Český rozhlas - Radiožurnál zkritizoval to, že se do škol a školek podle plánu ministerstva vrátí jen část dětí. Plaga ve čtvrtek oznámil, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole.