Nebojuje proti inflaci, ale za inflaci, naštve téměř všechny, sepsul vládu Zeman

Miloš Zeman v rozhovoru na youtubové platformě Aby bylo jasno kritizoval aktuální rozpočtovou politiku. Vláda má podle něj usilovat o snížení státního deficitu, a tím bojovat proti inflaci.

„Vláda svojí rozpočtovou politikou inflaci způsobuje, ačkoliv si to nechce přiznat. Ona nebojuje proti inflaci, ale bojuje za inflaci,“ míní exprezident.

„Řešením je vrátit na původní hodnotu daň z příjmu fyzických osob. Dnes by to vyneslo 120 miliard korun, tedy zhruba třetinu rozpočtového deficitu. Tím by se výrazně snížila inflace,“ připomněl jedno z možných opatření, o kterém mluvil již několikrát v minulosti.

„Aby byl deficit snížen, není dobré dělat takzvaně úsporná opatření, která ušetří několik miliard a naštvou občany... Vláda má podivuhodnou schopnost naštvat svými opatřeními téměř všechny,“ komentoval Zeman.

Příkladem je podle něj diskuze o zavedení spotřební daně z tichého vína. Taková daň by podle něj přinesla úsporu několik miliard, ale „rozzlobila konzumenty vína i vinaře,“ řekl. „Kromě té již odvolané daně z tichého vína si vezměte třeba stavební spoření, to je úspora jestli hodně tak tři miliardy, ale na druhé straně stavební spoření má asi tři miliony občanů,“ dodal.

„V učebnici ekonomie pro střední školy v prvním ročníku je věta, že hlavním faktorem inflace při extrémním rozpočtovém deficitu je rozpočtový deficit sám. Protože náš deficit je evidentně extrémní, tak tato věta platí i dnes,“ řekl Zeman.

Konsolidační balíček, který chce vláda představit ve čtvrtek, obsahuje 55 opatření, řekl ve středu v rozhovoru Dvacet minut Radiožurnálu prezident Petr Pavel. Jako celek ho ještě nečetl, protože nebyl k dispozici. Než se Pavel rozhodne, zda ho podepíše, chce jednat s poradci, zaměstnavateli či guvernérem České národní banky Alešem Michlem.

Exprezident kritizoval vládní rozpočtovou politiku i v dubnovém rozhovoru pro MF DNES. „Co je to za ministra financí, který zapomene dát do státního rozpočtu náklady na – ať už zákonem stanovenou, nebo předčasnou – valorizaci?... Co je to za ministra financí, který navrhne – podle mého mínění naprosto bláznivou – změnu daně z přidané hodnoty (DPH), od které se distancují i někteří koaliční partneři, a koneckonců i premiér?“ řekl.

V rozhovoru tehdy poznamenal, že vláda podle něj bojuje proti inflaci pouze slovy, nikoli činy, a „jedná v rozporu se svým programovým prohlášením.“

Zeman od středy 19. dubna úřaduje ze své kanceláře v pražských Dejvicích, dojíždí do ní jednou týdně. Po jeho boku setrvali i nadále spolupracovníci Vratislav Mynář, Jiří Ovčáček a Martin Nejedlý. Jeho pracovní tým doplnila i jeho manželka Ivana Zemanová, která mu dělá asistentku.