Prezident Zeman leží už třikrát déle než při rekondičním pobytu

To bylo 22. září, kdy naposledy veřejně promluvil. Když ho sanitka do pražské Ústřední vojenské nemocnice opět převezla 10. října, ochranka ho zcela obklopila, marně, aby na něho nebylo vidět. To byl v bezvědomí.

Už o čtyři dny později vznikl videozáznam potvrzující, že prezident opět úředně jedná. Podepsal nyní již bývalému předsedovi Sněmovny Radkovi Vondráčkovi listinu o svolání komory nové, vzešlé z voleb. Po podpisu a pronesení bonmotu nepochybně kvůli únavě zavřel oči a hlava mu klesla na polštář, zatímco jeho okolí se radovalo, jak to zvládl.

Ze záběrů je patrné, že je prezident odkázán na intermediární péči. Na sobě měl upevněné čidlo, které slouží k monitorování saturace kyslíkem. Na krku měl katetr.

Uběhl týden a podle zprávy nemocnice z 22. října se prezidentův stav mírně zlepšil. Muselo se čekat dalších 14 dnů, než server Seznam Zprávy uvedl, že nemocnice zvažuje přemístění prezidenta na běžný nemocniční pokoj. „Přeložení prezidenta Miloše Zemana na běžný pokoj je předmětem úvah, termín stanoven není,“ sdělila mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Nová Sněmovna se má sejít 8. listopadu, tedy příští pondělí. Poté již bude nutná větší aktivita prezidenta. Po ustavující schůzi dolní komory podá demisi končící kabinet Andreje Babiše. Poté by měl prezident jmenovat nového premiéra a na jeho návrh pak další členy kabinetu.

Předseda ODS Petr Fiala, který by se funkce měl podle dohody koalice pěti stran ujmout, v úterý uvedl, že prezident ho je připraven přijmout právě poté, co bude přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj. Kandidát vznikající vládní koalice na premiéra uvedl, že podle šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře se na něj prezident těší a je připraven se s ním sejít.

Kvůli prezidentovu vážnému zdravotnímu stavu začali zákonodárci uvažovat o dočasném převodu pravomocí hlavy státu na předsedu Sněmovny a premiéra. Předtím si chtějí vyžádat aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad. Předseda Senátu Miloš Vystrčil na dotaz iDNES.cz napsal, že další postup budou projednávat na Organizačním výboru Senátu 9. listopadu.

Senát se ptal ÚVN na stav prezidenta již dříve. Podle zprávy, kterou Vystrčil zveřejnil v polovině října, není Miloš Zeman schopen vykonávat kvůli svému zdravotnímu stavu žádné pracovní povinnosti. Podle vyjádření prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala je dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu hodnocena jako krajně nejistá.

ÚVN v minulosti kritizovala Mynáře, že bez vědomí ošetřujícího lékaře k Zemanovi přivedl bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka. Ochranka prezidenta od té doby pouští na pokoj k Zemanovi pouze hosty s vědomím lékařů.

V pátek se k tomu sejde širší lékařské konzilium, které Zavoral svolal. Kdy oznámí svůj závěr, se neví.

Panují nicméně pochybnosti o Zemanově kondici. Například psychiatrička a bývalá ministryně Džamila Stehlíková je nekompromisní. Podle ní lze předpokládat, že důvodem prezidentovy už zářijové hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Abstinence od alkoholu v průběhu hospitalizace pak podle ní měla vést k náběhu na alkoholové delirium. „U prezidenta předpokládám demenci,“ dodala.

Vít Novák z Kanceláře prezidenta republiky v pondělí uvedl, že prezident v ÚVN opakovaně setkal se členy své rodiny. Dále přijal vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře, ředitele svého sekretariátu Jaroslava Hlinovského, ředitele hradního protokolu Vladimíra Kruliše, ředitele útvaru pro ochranu prezidenta Martina Baláže a svého právního zástupce. „Zbylý čas byl podřízen léčbě a odpočinku,“ dodal Novák.