Zeman zkritizoval sankce proti Rusku, trvá na jeho vyloučení ze SWIFT

„Inu, mám jeden návrh, ale nejprve musím vyjádřit určité pochybnosti o současných sankcích. Některé se mohou zdát poněkud legrační, jako například černé listiny. A nezapomínejte, že Rusové jsou na své sankce zvyklí,“ uvedl během svého projevu na summitu zemí B9, tedy členských zemí NATO ze střední a východní Evropy. Zúčastnil se ho online, Hrad jeho projev zveřejnil na svém webu.

Během své řeči prezident prezentoval svůj návrh, jak by se vůči Rusku mělo postupovat. „Existuje vážná sankce jménem SWIFT. A vím velmi dobře, že tato sankce má bolestivou odezvu. Tedy pokud vyloučíme ze SWIFT Rusko, bude to mít vážné důsledky i pro členské státy NATO a pro členské státy B9, ale mohly by fungovat, zatím co slova fungovat nebudou,“ prohlásil dále.

Podle něj tak země mají pouze dvě možnosti. „Buď vyloučíme Rusko ze SWIFT, nebo budeme za několik dnů pozorovat celkovou okupaci Ukrajiny Ruskem, přičemž vyjádříme své nejhlubší odsouzení této okupace,“ prohlásil s tím, že on sám je pro tu první možnost.

Český prezident, který byl v minulosti kritiky obviňován z přílišného proruského postoje, ve čtvrtek ostře ruskou invazi na Ukrajinu odsoudil v televizním projevu. Ruskou agresi vůči Ukrajině označil za zločin proti míru.

„Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti SWIFT, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku,“ řekl Zeman již ve čtvrtek. „Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními,“ dodal.

K vyloučení Ruska ze SWIFT zatím Evropská unie nesáhla, kriticky se k ní staví především Německo nebo Itálie. Obávají se dopadů na Evropu a na dodávky plynu a ropy z Ruska. S německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem se dnes Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka spojil telefonicky ještě před aliančními jednáními. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nadnárodní společnost, která slouží jako vykonavatel zahraničního platebního styku. Službu využívá zhruba 11 000 bank a finančních společností z 200 zemí.

Kromě summitu B9 se v pátek společně s premiérem Petrem Fialou účastní i videosummitu NATO.