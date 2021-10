Zemana jsem navštívil z vlastní vůle, byl to můj nápad, uvedl ombudsman Křeček

Exkluzivně

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se rozhodl navštívit hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana ze své vlastní vůle. Uvedl to pro server Lidovky.cz. Zavolal do nemocnice a zjistil si souhlas lékařů a hlavy států. Za Zemanem do pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) pak vyrazil v pondělí dopoledne.