Obrazy Zemana v kompostu? Omluvím se, když se za vulgarity omluví on, vzkázal ředitel

PRAHA Spor ohledně vyjádření ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana, který před několika dny napsal, že v reakci na veřejné vulgární projevy prezidenta nechá zahrabat jeho portréty, může mít ještě tvrdou dohru. Podle vedení kraje by se měl Bergman za svá slova o Miloši Zemanovi veřejně omluvit. S omluvou by ale měla podle ředitele školy přijít nejprve hlava státu.

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman na Twitteru před pár dny napsal, že po rozhovoru prezidenta pro Český rozhlas školníkovi uložil zahrabat obraz hlavy státu do kompostu. Svobodné vyjádření postoje vůči Zemanovým vulgaritám v živém vysílání však může řediteli zkomplikovat profesní život.

Trvá se na omluvě

Jeho citát nyní řeší i vedení Ústeckého kraje, který školu zřizuje a kde mají většinu strany nakloněné prezidentu Zemanovi. Poslankyně za SPD a zároveň zastupitelka Ústeckého kraje Tereza Hyťhová totiž požaduje odvolání Bergmana z funkce šéfa školy. Kromě toho se jedná o veřejné omluvě. „Očekává se od něj (Bergmana) veřejná omluva. To je to nejmenší, na čem se trvá,“ řekl serveru Lidovky.cz pod zárukou anonymity zdroj z vedení krajského úřadu.

Bergman, který bude ve čtvrtek dopoledne vedení Ústeckého kraje vysvětlovat své oznámení na sociálních sítích ohledně obrazů prezidenta Miloše Zemana, již vzal zmíněný požadavek na vědomí. „Připustil jsem, že se omluvím, ale za předpokladu, že se nejprve omluví pan prezident celému národu za užívání sprostých slov veřejně a slíbí, že už to vícekrát neudělá,“ uvedl na dotaz serveru Lidovky.cz.

Ředitel sundal obrazy ze stěn ve třídách již před čtyřmi lety poté, co Zeman použil sprostá slova v rádiu poprvé. „Chtěl jsem tím (nyní) vyjádřit, že jestliže dosud ty obrazy pana prezidenta byly ve skladu a já jsem uvažoval o tom, že je třeba jednou vrátím, tak teď po tom dalším excesu pana prezidenta jsem se rozhodl, že už je nikdy nevrátím,“ uvedl v tomto týdnu Bergman.

Poslankyně SPD a zároveň zastupitelka Ústeckého kraje Tereza Hyťhová nicméně chtěla ředitele teplického gymnázia odvolat. „Distancuji se od názoru a vyjádření ředitele teplického gymnázia. Jsem přesvědčena o tom, že je naprosto nevhodné, aby se tímto způsobem prezentoval ředitel školy, ať je jeho osobní názor na prezidenta České republiky jakýkoliv. Považuji to za profesní selhání a špatný vzor žákům. Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat. Tuto kauzu řešíme v rámci Ústeckého kraje,“ napsala na Facebooku již v neděli.

S jeho odvoláním se ale patrně nepočítá, ačkoli vedení kraje není z výroku Bergmana nadšené. „Není dle mého názoru možné, aby ředitel krajské příspěvkové organizace, který má být navíc vzorem pro své žáky, takto nevhodně veřejně vyjadřoval své názory směrem k hlavě státu. Musím říct, že je mi lhostejné, zda by se prezident jmenoval Havel, Klaus, Zeman nebo Drahoš. Je to nepřípustné a ředitel by se měl za své jednání veřejně omluvit,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd (SPO), který se má ve čtvrtek sejít s Bergmanem.



Výsledek až v pondělí

Rada kraje pak zasedá příští týden v pondělí. „Tam nám náměstek Šmíd řekne výsledek jejich schůzky,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) pro Lidovky.cz.

Na otázku, zda ředitele hodlá vedení kraje odvolat, odpověděl tak, že je ve hře varianta počítající s případným krácením odměn. „Jsou nějaké odměny, kterými se to dá řešit. Ale odvolání je velice složitý proces. I když naprosto nesouhlasím s tím, co pan ředitel Bergman řekl, tak podle zákona to není důvod, aby byl odvolaný.“

Bergmanovy kvality na pozici ředitele školy jsou podle Bubeníčka sice nezpochybnitelné, ale pořád má podle něj velkou zodpovědnost vůči žákům. „Ředitel je to určitě dobrý, teplické gymnázium je také dobré. Na druhou stranu je otázka, co ve studentech zůstane, když jejich ředitel mluví o tom, že zakope do kompostu obrazy prezidenta. Úcta k hlavě státu, ať už je jakákoliv, jim asi moc velká nezůstane,“ dodal hejtman. Na druhou stranu přiznal, že vulgární projev prezidenta v Českém rozhlase není hoden hlavy státu.