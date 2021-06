Zemanův spojenec získal vlivný post. Bývalý ministr a velvyslanec Podivínský je náměstkem Benešové

Jeho kariéra je poslední roky spjatá s prezidentem Milošem Zemanem. Právě ten ho jmenoval v roce 2013 do funkce ministra životního prostředí. Později díky Zemanovu souhlasu vycestoval na post českého velvyslance v Německu. Nejnověji Tomáš Podivínský usedl do křesla politického náměstka ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která je v Zemanově poradním týmu.

„Tomáš Podivínský je kariérním diplomatem a bude pokračovat v již započaté a rozdělané práci po doktoru Kohoutovi. Jedná se zejména o přípravu předsednictví ČR v EU,“ napsala webu Lidovky.cz ministryně Benešová.

Ve skutečnosti se ale Podivínský českého předsednictví unie, které proběhne příští rok, na spravedlnosti nemusí dočkat. Spekuluje se totiž, že by měl Podivínský zamířit jako český velvyslanec do Rakouska.

Ministryně ani Podivínský případný omezený mandát nekomentovali. Faktem je, že ve funkci Podivínský nyní nahradil dalšího spojence Hradu a diplomata Jana Kohouta. Ten se stal v květnu náměstkem ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD).

S bobry na kalhotkách

V české politice prošel vystudovaný novinář a diplomat Podivínský řadou pozici. Byl například šéfem kanceláře lidoveckého ministra zahraničí Cyrila Svobody. V říjnu 2012 se stal náměstkem ministra životního prostředí. Po pádu Nečasova kabinetu byl jmenován ministrem životního prostředí v úřednické vládě Jiřího Rusnoka.

Za KDU-ČSL byl v říjnu 2013 zvolen v Moravskoslezském kraji do Poslanecké sněmovny. Avšak v dolní komoře nevydržel dlouho. Už o rok později poslanecký mandát složil a začal se chystat na výjezd do Berlína. V letech 2015 až 2020 zastával post českého ambasadora v Německu. Loni se objevily informace, že by měl vycestovat jako velvyslanec do Chorvatska. Nejnověji se v diplomatických kruzích spekuluje o jeho nové misi ve Vídni.

V éře na ministerstvu životního prostředí Podivínský zaujal i bulvár. A to když resort chtěl nakoupit propagační předměty pro kampaň Česká příroda. Byly mezi nimi i dámské kalhotky s bobrem či pánské trenýrky s kormoránem.