V 91 letech zemřel herec Lubomír Kostelka, mistr malých rolí

Z elektrikáře hercem Narodil se 31. března 1927 v Přerově. Jeho otec pracoval u dráhy, maminka se věnovala ochotnickému divadlu. Měl o dva roky mladšího bratra, který ale předčasně zemřel. Hercem původně být nechtěl, divadlo ho ale zajímalo. Během války se Kostelka vyučil elektrikářem a rozhodující pro jeho další osudy bylo setkání s Vladimírem Menšíkem na brněnské průmyslovce. Stali se nerozlučnými parťáky po desítky let a o jejich kouscích v branži kolovaly legendy. Kostelka vystudoval JAMU a v roce 1953 získal své první angažmá v Českém Těšíně. Poté hrál v brněnském Divadle bratří Mrštíků a do Prahy ho nalákal právě Menšík, který mu sjednal schůzku u Jana Wericha, jenž v té době šéfoval středečnímu Divadlu ABC. Krátce také pobyl v Laterně magice a od 60. let se začal věnoval filmu a televizi. V roce 1999 byl Kostelka nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Kuře Melancholik. Byl dvakrát ženatý. Z druhého manželství měl syna Martina, který se stal úspěšným dětským kardiochirurgem. V poslední době žil doyen tuzemské herecké scény na své chalupě v Kamberku na Benešovsku. K jeho velkým koníčkům patřilo vaření.