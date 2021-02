Žena se na síti pochlubila, jak padělala nanoroušku. Její dceru ale přešitá záclona neochrání

Praha Sociálními sítěmi prolétl v uplynulých dnech příspěvek, v němž se uživatelka chlubí, že dceru poslala do školy s podomácku vyrobenou napodobeninou nanoroušky. „Jen jsme z pravé nano přešili cedulku. A taky k tomu má originální obal,“ napsala k fotce, na níž je rouška ze záclony opatřená cedulkou výrobce nanoroušek Safety Nano Protect.

Žena sice obešla vládní nařízení, jež stanovuje nošení lepší ochrany dýchadel, dceru ale záclona před virem nechrání.



„Inspirace“ ze sociálních sítí.

„Obdivuji vynalézavost a ochotu ženy vynaložit práci na přešití cedulky z naší roušky, kterou si zřejmě nejdřív musela pořídit,“ řekl serveru Lidovky.cz majitel zmíněné společnosti Ludvík Paseka. Za absurdní považuje podporu, jíž nápadu fakticky padělat zdravotnickou pomůcku vyslovil poslanec Lubomír Volný (Jednotní).

„Zcela absurdní mi přijde, že k takovému kroku veřejně na svém Facebooku nabádal poslanec Lubomír Volný. Hraničí to s naváděním k maření vládních opatření,“ nechápe Paseka propagaci „šmelení“ s cedulkami od českého zákonodárce.

Nošení respirátoru FFP2, nanoroušky či dvou chirurgických roušek bude od zítřka povinné v obchodech, veřejné dopravě a na jejích zastávkách či ve zdravotnických zařízeních. Domácí výroba z běžných látek už nestačí. Výjimku nedostali ani žáci devátých tříd základních škol a letošní maturanti, kteří by se dle vládního plánu měli vrátit do lavic 3. března.

Poslanec Volný zvolený za SPD, nyní už ale předseda hnutí Jednotní, fotku i s ženiným příspěvkem sdílel na svém profilu se slovy, že občanská neposlušnost je „naše povinnost, minimálně vůči dětem“. Původně tak sice mohlo jít o ojedinělý případ, Volného facebookovou stránku však sleduje přes 48 tisíc lidí.

Volného facebooková stránka je navíc zamířená ke správným uším. Poslanec Lubomír Volný dlouhodobě ve sněmovně ignoruje povinnost roušku nosit a veřejně vyzývá k nedodržování opatření. Tento „trik“ se tak dostal k tisícům lidí, kteří o protiepidemických opatřeních smýšlejí podobně.

Nanoroušku nepoznáte

Jak serveru Lidovky.cz vysvětlil Paseka, rozpoznávat nanoroušky od těch domácích látkových je pro laika téměř nemožné, nemají totiž jasně odlišitelný znak.

Tomu přikyvuje také PR manažerka zlínského výrobce nanoroušek Spur Kateřina Martykánová. Podle té jsou nanomateriály od běžných látek prakticky k nerozeznání. Prozření přichází až ve chvíli, kdy nanovlákenné textilie rozstřihnete a uvidíte, že se ve skutečnosti skládají z několika různých vrstev.

„V našem případě je identifikace snazší, naše výrobky mají našitý barevný lem i se jménem naší firmy,“ popsal majitel „nanofirmy“ Paseka. Podotkl ale také, že taková poznávací znamení nejsou u všech výrobců běžná.



S nástupem covidu se prý totiž začaly ochranné zdravotnické pomůcky do Česka dovážet ve velkém, nanoroušky nevyjímaje. Velkou část z nich ale objednali vypočítaví obchodníci s vidinou snadného zisku. Pro ně nepředstavovaly nanoroušky budoucí model pro jejich byznys, a proto se s jejich značením nenamáhali. Na takových výrobcích se tak zřejmě žádné označení v blízké době objevovat nebude.

Cedulkou „Nanos“ své roušky opatřuje firma Spur. Podle Martykánové se ale zatím se zneužitím svého výrobku nesetkali.

Na možnost, že by se Češi mohli falešně prokazovat jejich výrobky, se ale hodlají nachystat. „Připravujeme speciální certifikát pro spotřebitele, který bude ke stažení na našem e-shopu k rouškám VS premium a PP standard. Navíc budeme ke každému balení přibalovat speciální kartičku, která bude dokládat, že je rouška nano,“ řekla Martykánová.

Látka je úspěšná jen z 51 %

Podle Paseky budou mít třeba policisté případnou kontrolu správného původu roušky velmi ztíženou. Není to však podle něj neřešitelné. „Možnou cestou by bylo vytvořit seznam certifikovaných výrobců, jejichž výrobky by byly považovány za bezpečné a fungující,“ navrhuje. Při kontrole by pak stačila kartička nebo certifikát, o kterém se zmiňovala Martykánová.

Majitel nanorouškové fabriky zkritizoval postup vlády, která nařídila nošení respirátorů nebo nanoroušek i dětem. Přitom podle něj nikdo nezjišťoval, zda tu někdo dělá verze těchto zdravotnických pomůcek, aby dosedaly správně i na menší obličej dítěte. Nikdo tak podle Paseky nemůže zaručit, že poptávku po ochranných pomůckách pro děti trh skutečně uspokojí.

Přitom právě u ratolestí je to podle Paseky komplikované. „Vlastně se ani nedivím rodičům, kteří mají obavy o to, aby jejich dítě mohlo správně dýchat a nebylo nemocné,“ řekl s tím, že testy samozřejmě prokazují, že nanoroušky dýchání nijak neomezují.



Rozhodnutí zavést vyspělejší ochranu dýchacích cest vysvětluje ministerstvo zdravotnictví. „Improvizované nebo doma šité roušky, šály apod. mají nejnižší stupeň účinnosti a v době, kdy v rámci komunitního šíření převažuje britská varianta viru s vyšší virulencí, jsou již jako bariérová ochrana nedostatečné. Látkové jednovrstevné roušky jsou schopny zachytit pouze 51 procent částic ze simulovaného kašle,“ odkazuje se resort v odůvodnění mimořádného opatření na britskou studii.