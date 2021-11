Čeští studenti volají německému astronautovi na Mezinárodní vesmírnou stanici

Akci organizuje vzdělávací kancelář ESERO Evropské vesmírné agentury. Technicky ji zajišťují žáci Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Program má začít už během dopoledne přednáškami. Okolo druhé hodiny odpolední má dojít k navázání spojení s řídícím střediskem ESA. Samotný videohovor s ISS je neplánovaný po třetí hodině. Podle posledních informací však nejspíš proběhne o něco dříve. Na videokonferenci se společně podílejí tři národní pracoviště kanceláře ESERO. Kromě pražského je to i německé a irské.



Astronaut Matthias Maurer by měl dostat dvanáct otázek. Vzděláním je materiálový vědec. Pracoval však i jako záchranář. Na ISS dorazil jedenáctého listopadu společně se třemi kolegy. Byli to Američané Raja Chari, Thomas Marshburn a Kayla Barronová.

Velitelem letu byl oficiálně Chari. Je to trochu neobvyklé. Jde totiž o jeho vůbec první cestu do vesmíru. Naposledy se podobné pocty dostalo Joeovi Englemu v roce 1981. Bylo to během druhého letu v programu raketoplánů. Nejzkušenější z astronautů je Marshburn. Ve vesmíru je už potřetí. Barronová i Maurer letí rovněž poprvé.

Astronauti letěli kosmickou lodí Crew Dragon od společnosti SpaceX. Konkrétně šlo o kapsuli jménem Endurance. Na ISS zůstanou přibližně půl roku. Kromě nich jsou na stanici i Rusové Pjotr Dubrov a Anton Škaplerov a další Američan Mark Vande Hei.

ISS obvykle obíhá ve výšce mezi 418 a 422 kilometry. Pohybuje se rychlostí 7,66 kilometru za sekundu. Zemi tak oběhne za necelých 93 minut. Za den to znamená téměř 16 úplných oběhů. Stanice měří na délku 73 a na šířku 109 metrů. Její hmotnost je necelých 441 tun. Je rozdělená na dvou hlavních segmenty. Provozují je Spojené státy a Rusko.