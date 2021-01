ŽIVĚ: V Praze se demonstruje proti vládním opatření, za protestem stojí iniciativa za zachování provozu restaurací

Praha Na pražském Staroměstském náměstí se v neděli sešly stovky demonstrantů proti vládním opatřením, která souvisejí s koronavirovou pandemií. Podle zpravodaje ČTK nemá řada z protestujících roušky a účastníci akce nedodržují předepsané rozestupy. Demonstraci nazvanou Otevřeme Česko svolala iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES.

Účastníci akce třímají české vlajky a transparenty s nápisy „Stop covid tyranii. Zastavme totalitu ve jménu covidu!“, „Nejsme ovce“, „V pondělí do školy!“ či „Stop koronateroru“. V úvodu demonstrace vystoupil na pódiu zpěvák Daniel Landa, který přítomné vyzval k nenásilnému protestu. „My jsme síla, my ale nejsme násilí. Jsme mírové shromáždění. Je to velmi důležité,“ uvedl.

Podle policie je na demonstraci v Praze proti vládním covidovým opatřením asi 2000 lidí.Svolavatele akce oznámí pro překročení možného počtu účastníků



Na náměstí mají zhruba v dvouhodinového programu zaznít projevy zástupců podnikatelů v pohostinství, fitness trenérů, lékařů, maturantů či Podnikatelských odborů.

Svolavatel demonstrace a předseda politické strany Svobodní Libor Vondráček řekl, že cíle demonstrace jsou dva. V dlouhodobém horizontu je to „otevření Česka“, v krátkodobém pak to, aby vláda začala komunikovat s lidmi, kterých se současná opatření týkají, a vedla s nimi skutečný dialog. Podle něj už nejde jen o podnikatele, ale také například o jejich klienty, o děti ve školách či maturanty.

Organizátoři shromáždění uvádějí, že vláda současnou situaci nezlepšuje, ale zhoršuje. Tvrdí, že se dokážou účinněji chránit sami. Nechtějí nadále respektovat opatření, která podle nich nejenže nefungují, ale zapříčinila „pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti“.

Policie už dříve sdělila, že na akci bude dohlížet dvě stě členů zejména pořádkové služby. Na místě jsou také členové antikonfliktního týmu.