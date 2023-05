Vyšší DPH podle něj vytáhne z peněženek lidí o 300 až 350 milionů korun ročně víc u volně prodejných léčiv, na doplatky půjde o 250 milionů víc.

Josef Suchopár Expert na léčiva

spoluzaložil společnost DrugAgency, stojí také za databází lékových interakcí.

V minulosti byl ředitelem odboru farmacie a následně náměstkem ministra zdravotnictví.

Lidovky.cz: Ministr Válek tvrdí, že za nedostupnost léků mohou výrobci. Je to tak?

Já bych byl v hodnocení opatrnější. Samozřejmě se může stát, že firma udělá chybu, kvůli které pak nemůže svůj lék po určitý čas dodat. Může to být chyba v plánování či problém ve výrobě. To se jistě děje. V posledních týdnech jsou ale výpadky léků tak masivní a týkají se tolika výrobců, že za tím pouhou chybu v plánování nevidím. Nemyslím si, že by se tolik výrobců najednou spletlo. Ani že by byly farmaceutické firmy nadšené z toho, že nevyrábí své léky a netvoří zisk. Současná nedostupnost celé řady léků má podle mě mnoho hlubších příčin, které tady zrály dlouhou dobu a které pandemie covidu-19 jen akcelerovala.