Zmizelý Jie Ťien-Ming už není poradcem prezidenta Zemana. Jde o vyhaslou záležitost, říká Ovčáček

Praha V úvodu roku předvedl prezident Miloš Zeman nečekaný výpad proti Číně, kam do té doby dojížděl propagovat vzájemné vazby vyzbrojený plyšovým Krtečkem. Ochlazení hradní příchylnosti pokračuje – zakladatel a šéf společnosti CEFC Jie Ťien-Ming, s níž byl nenaplněný příslib čínských investic nejvíc spojený, už není v kádru prezidentových poradců.

„Zmíněný nikdy v seznamu poradců prezidenta republiky nebyl uveden. Jde o vyhaslou záležitost, kterou se již nezabýváme,“ sdělil LN na dotaz Jieho angažmá mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na seznamu oficiálních expertů a rádců skutečně nikdy nebyl, ale ještě loni v dubnu o něm jako o svém poradci prezident hovořil.



Vyhasnutí vazby je symbolické, radit se nebylo jak, když šéf CEFC dlouhodobě nebyl k sehnání. Jie se vypařil, když ho čínské úřady začaly vyšetřovat pro podezření z hospodářské kriminality. Stalo se to ještě předtím, než CEFC miliardové investice v Česku uskutečnila, celou věc si převzala státní čínská firma CITIC. A ani ta očekávání neplnila, pročež právě Zeman v lednu oznámil, že do Číny nepojede na dubnový summit.

„Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál,“ uvedl Zeman v lednu a místo sebe delegoval vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD).