Zmrazí si politici platy, jak navrhuje vláda? Hlasovat se bude tři dny před volbami

Zrychlené schválení mohou vetovat poslanecké kluby a zákon může spadnout pod stůl, když ho vrátí Senát.



„Nevím, proč by to měl někdo vetovat nebo zamítnout. „Platy politiků, senátorů a poslanců by se měly zmrazit na několik let,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, jak vnímá to, že zmrazení platů může snadno spadnout pod stůl.



„Proč neuděláme mimořádnou schůzi na zmrazení platů politiků?“ řekl už ve svém pravidelném nedělnín pořadu Čau lidi. „Proč poslanci a senátoři budou mít o pět a půl tisíce měsíčně navíc, z jakého titulu?“ zlobil se Babiš.

Nyní je základní měsíční plat poslance a senátora 90 800 korun měsíčně.



Zmrazení se nemá týkat soudců a žalobců

Záměr „zmrazit“ platy politiků, který se netýká soudců a státních zástupců, potvrdil Babiš po pondělním jednání o platech zaměstanců veřejného sektoru.

Dopoledne o tom jednali zástupci vlády s odboráři a se zástupci zaměstnavatelů. Šéf ČMKOS Josef Středula se neshodl s premiérem Andrejem Babišem.

„Na jednání s premiérem jasně zopakoval náš požadavek na zvýšení platů minimálně o 6 procent (jako politikům) nebo 3 tisíce plošně všem. V době, kdy rychle rostou ceny, je třeba dát lidem alespoň nějakou naději,“ uvedl Středula.



Zmrazení svých platů politici nestihli projednat, a tak by jim měly od příštího roku vzrůst o 6 procent. „Nestydíte se, šest procent navíc? Za co? Za to, že máte celé léto prázdniny? Za to, že se producírujete před kamerami?“ tepal poliky Babiš v Čau lidi.