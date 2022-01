Poslanci schválili, že se platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců nezvýší. Ale jen letos

Poslanci schválili, že platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců zůstanou letos na stejné úrovni jako loni. Podpořili to vládní i opoziční poslanci. Opozice neprosadila, aby se platy politiků nezvyšovaly po celé volební období. „Je to jen na 11 měsíců, je to ostuda,“ řekl Okamura.