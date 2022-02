Známky by o přijetí na střední školu rozhodovat neměly, shodují se učitelé. Doporučují jiná kritéria

Hodnotit uchazeče podle známek ze základní školy o ničem příliš nevypovídá, míní Antonín Jančařík, proděkan pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. „Přihlížení k vysvědčením je rozporuplné, ne příliš věrohodné, protože známky na vysvědčení jsou zatížené něčím, co můžeme nazývat šumem. Stejný žák se stejnými znalostmi by na různých školách dostal rozdílné známky,“ sdělil Jančařík s tím, že během distanční výuky kvůli pandemii koronaviru se tyto rozdíly ještě více prohloubily. „Školy se s pandemií vyrovnávaly různě, neměly stejné možnosti, a i žáci situaci snášeli rozdílně. Myslím, že ředitelé by proto měli volit jiná kritéria než vysvědčení,“ vysvětlil.