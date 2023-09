Znásilnil, dohodl si trest. Naposled?

Když dvanáctiletý chlapec v roce 2018 odjel na tábor do Rokytnice nad Rokytnou, těšil se na dobrodružství s kamarády. Místo toho ho vedoucí tábora zneužil a znásilnil. A nebylo to naposledy, co se 34letý muž něčeho takového dopustil. V následujících letech zneužil dalších pět nezletilých chlapců.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma