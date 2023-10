Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu, zahrnul do své pondělní přednášky v Kroměříži a do více jak stostránkové prezentace „vtipy“ o znásilnění. Anekdoty působí o to kontroverzněji, že zazněly na půdě Justiční akademie.

