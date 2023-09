Případů zneužívání dětí roste. Odbornice uvádí, jak riziko snížit a jak mají rodiče při podezření postupovat

Jeden příklad za všechny z nedávné doby: Devětačtyřicetiletý muž organizoval kroužky a při tom sexuálně zneužil více než deset dětí. Většinou šlo o chlapce ve věku od devíti do 13 let.

Táborský soud za to Jana Bártu minulý týden nepravomocně poslal na osm let do vězení. Řada jeho obětí dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Trable s tábory a kroužky

Takovým případům by měl registr zamezit. Objevila by se v něm jména pachatelů těžkých zločinů proti dětem. Ti by pak nesměli s mládeží pracovat. Jenže příprava registru vázne. Ministerstvo spravedlnosti se dosud nedokázalo na jeho podobě shodnout se sněmovním podvýborem pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Mnozí rodiče tak dál tápou, kam mají poslat děti na tábor nebo na kroužek.

Iniciativa Pod svícnem se na oběti domácího a sexualizovaného násilí specializuje. Její zakladatelka Studená uvádí, jak lze riziko, že dojde ke zneužívání dětí, snížit.

Nabízí ale i rady, jak postupovat, když má rodič podezření, že ke zneužívání došlo, a popisuje, jak k obětem přistupuje policie a veřejnost.

Lidovky.cz: Registr sexuálních delikventů stále chybí. Podle čeho by měl rodič pro své děti vybírat kroužky nebo tábory, aby eliminoval riziko, že dojde ke zneužití dítěte?