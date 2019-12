Žokej Josef Váňa se stal radním Karlovarského kraje, na starosti bude mít sport

Karlovy Vary Žokej Josef Váňa (ANO) se v pondělí oficiálně stal radním Karlovarského kraje. Na starosti bude mít sport. V radě nahradí nedávno zesnulou Danielu Seifertovou (ANO), která měla na starosti kulturu a památkovou péči.

Váňu v pondělí do funkce uvedla končící hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Krajský radní pro sport je takzvaná uvolněná funkce. To znamená, že ji Váňa bude vykonávat na plný úvazek.

Váňa řekl ČTK, že nabídka od hejtmanky na vstup do krajské rady vyvolala v rodině velkou polemiku. Velkou část řízení stáje ale předal synovi, a je tak spíš už poradcem. „Ale pravda, nedovedu si představit, jak mě budou bolet záda, když se nebudu moci pár dní jezdit na koni. Abych pravdu řekl, ani nevím, jak to bude časově náročné pro mě tato práce, sedět tady v kanceláři. Já jsem nikdy nebyl kancelářská krysa a radši budu někde pracovat v terénu, než abych seděl za stole, to jsem nikdy neuměl. Tak uvidím, jak do toho vklouznu,“ uvedl sedmašedesátiletý dostihový jezdec, chovatel a trenér.

Skloubit práci krajského radního pro sport bude muset i se svou funkcí viceprezidenta Jockey Clubu České republiky. Proto zváží, jestli bude o funkci ve vedení organizace zaštiťující domácí dostihový sport znovu usilovat.

Váňa dosud působil jako krajský zastupitel a předseda sportovního výboru. Tuto funkci už předal. Kromě práce s koňmi a nově i na kraji působí Váňa i jako druhý místostarosta obce Chyše, kde žije.

V oblasti sportu by se chtěl věnovat podpoře sportování mládeže nebo podpoře obnovy sportovních zařízení. Hned z kraje ledna ho ale čeká hlavně zimní Olympiáda dětí a mládeže, jejímž pořadatelem je Karlovarský kraj.

Po úmrtí Seifertové, která zemřela 4. listopadu po dlouhé nemoci, bylo třeba přerozdělit kompetence v radě. Kulturu a památkovou péči převezme náměstek Martin Hurajčík (ANO), který měl dosud na starosti dopravu a silniční hospodářství. Sport se zase přesune z kompetence Jaroslava Bradáče (nez.), v jehož gesci bylo školství, sport a mládež, na nového radního Váňu.

Známý žokej a trenér dostihových koní Váňa dostal v posledních krajských volbách druhý největší počet preferenčních hlasů z kandidátky ANO. Z 30 místa na kandidátce se tak dostal mezi 13 zvolených zastupitelů za hnutí ANO. Při jednáních zastupitelstva se však zatím příliš neprojevoval. Omluven byl i na prosincovém jednání zastupitelstva, na kterém byl zvolen členem krajské rady.

Současná koalice v Karlovarském kraji je tvořena hnutím ANO, ODS, Piráty, Hnutím za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM) a radním Bradáčem, zvoleným původně za SPO. V devítičlenné radě má ANO čtyři křesla, ODS dvě křesla a po jednom Piráti, HNHRM a SPO.