Zpřísnění opatření nevadí 57 procentům lidí, ukázal průzkum. Většina během svátků neomezí kontakty s rodinou

Praha Zhruba šesti lidem z deseti by nevadilo, kdyby vláda opět zpřísnila protikoronavirová opatření. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Tři pětiny lidí také podle průzkumu předpokládají, že neomezí během vánočních svátků kontakty s rodinou a přáteli kvůli epidemii. Návštěvu lékaře kvůli obavě z nákazy koronavirem odložila čtvrtina lidí, ukázal průzkum.

Zpřísnění opatření na čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES by nevadilo 57 procentům lidí. Se zpřísněním by podle ředitele společnosti Median Přemysla Čecha neměli problém hlavně voliči vládních stran. „Zpřísnění protiepidemických opatření by nevadilo voličům ANO na úrovni 70 procent, voličům ČSSD na úrovni 74 procent a voličům KSČM na úrovni 76 procent. Zároveň by to nevadilo starším lidem, což je pochopitelné, protože ti nemusí nikam moc jezdit,“ řekl rozhlasu Čech.



Zpřísnění opatření by nejvíce vadilo studentům a voličům ODS a SPD. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl v pondělí vládě přesun Česka do čtvrtého stupně navrhovat. Při uvolnění opatření na třetí stupeň 3. prosince lidé podle průzkumu nejčastěji navštívili větší obchodní centra, pak restaurace a bary a pak kadeřnictví.

Z průzkumu také vyplynulo, že 60 procent lidí neomezí během svátků kontakty s rodinou a přáteli kvůli epidemii koronaviru. Omezení kontaktů si připouští třetina dotázaných. Zbytek neví. Omezit kontakty chtějí hlavně vysokoškoláci a obyvatelé Prahy.

Podle výsledků průzkumu 24 procent lidí odložilo kvůli obavě z nákazy koronavirem návštěvu lékaře, prohlídku nebo nějaký plánovaný lékařský zákrok. A to hlavně lidé nad 60 let. Zbylé tři čtvrtiny dotázaných se nákazy nebály a k lékaři během druhé vlny koronaviru šly. Byli mezi nimi častěji muži než ženy. Při první vlně na jaře lidé obavy měli a nemocnice úbytek pacientů registrovaly.

Průzkumu se zúčastnilo 1052 lidí starších 18 let mezi 8. až 10. prosincem.