Zubaři „šidí“ druhou preventivní prohlídku. Změnil se totiž systém plateb

Pojišťovny totiž začaly stomatologům vyplácet takzvanou agregovanou platbu – tedy dvacetikorunovou částku za každého pacienta v kartotéce. Zubaři ji dostanou bez ohledu na to, jestli člověk do ordinace přijde, nebo ne. Druhých preventivních prohlídek rázem ubylo.

Zatímco ještě v roce 2021 jich zubaři vykázali více než 1,8 milionu, o rok později už to bylo jen 685 tisíc. Tedy dvaapůlkrát méně. Oproti roku 2019 byl pokles druhých prevencí dokonce trojnásobný. Vyplývá to alespoň z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A dokládá to i vyjádření dvaačtyřicetiletého Pavla Čecha z Nymburka.