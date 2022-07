Tuhle hru už Rusové přepískli. Přijdou tři těžké zimy, říká zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost

Lidovky.cz: Jak velká je pravděpodobnost, že se podaří snížit spotřebu, aby . nemuselo dojít k zastavení průmyslu?

Není malá. Záleží především, jak budeme šikovní a jak chladná bude zima. Zatím se nám podařilo naplnit zásobníky na víc než 80 procent, vyjednali jsme si kapacitu terminálu stlačeného zemního plynu v Holandsku, myslím, že jsme na dobré cestě. Ale bude-li tuhá zima, bude všechno těžší.

Lidovky.cz: Z Ruska do EU nyní teče jen část potřebného plynu. Může se stát, že bude u nás nutné dřív čerpat ze zásobníků, které se nyní utěšeně plní?

Může. O to víc by se kladl důraz na úspory. Například si myslím, že řadu míst můžeme vytápět na méně stupňů, než jsme zvyklí. A pak je to také otázka mimořádných opatření. V roce 1979 jsem zažil uhelné prázdniny. Měsíc zavřené školy.

Lidovky.cz: Hrozí to i nyní?