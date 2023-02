Zvolený prezident Pavel nechal otevřené, zda podepíše nižší růst penzí

„Nejdříve chci slyšet názor pana ministra na věc,“ odvětil zvolený prezident Petr Pavel na dotaz, zda podepíše návrh na mimořádné zvýšení důchodů o 760 korun od června letošního roku, pokud ho vláda v parlamentu prosadí.

Podle současných pravidel by měly penze od června vzrůst v průměru o 1770 korun. To by ale stálo 34,4 miliardy korun, zatímco úspornější opatření, které kategoricky odmítá opozice, má vyjít na 15,4 miliardy korun.

Pavel si nechá v úterý udělat komplexní zdravotní prohlídku, zamíří do Ústí na Labem

V úterý si Pavel nechá udělat komplexní zdravotní prohlídku. Vyšetření chce absolvovat ještě před inaugurací 9. března, protože slíbil zveřejnit zprávu o svém stavu. Slib prezidenta složí ve Vladislavském sále na Pražském hradě do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Ještě v pondělí odpoledne se Petr Pavel sešel k jednání s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. „Naslouchali jsme si navzájem a jednoznačně jsme si rozuměli,“ uvedl po schůzce Rychetský.

Proces výběru kandidátů do Ústavního soudu bude Petr Pavel konzultovat s ústavním právníkem, vedoucím Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janem Kyselou.

Ve čtvrtek Pavel navštíví při jednodenní návštěvě Ústí nad Labem. Minulý týden strávil dva dny v Karlovarském kraji, kde navštívil osm měst, setkal se se starosty, představiteli kraje a debatoval s občany a studenty.

Chtěl se dozvědět trochu více o problémech jednoho ze tří nejvíce strukturálně postižených krajů, které zároveň více při volbě hlavy státu věřily jeho soupeři. Tím třetím je vedle Ústeckého a Karlovarského kraje ještě Moravskoslezský.

„Jsou to problémy vzdělání, dopravy, dostupnosti zdravotní péče. Co starostové vidí jako problém, je to, že naprostá většina projektů je zpracovávána z centra,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci Pavel.

Jednání v Mnichově byla iniciována ze strany protějšků

Petr Pavel se také vrátil ke své účasti na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde se sešel mimo jiné s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci se sešel také s prezidenty Polska Andrzejem Dudou, Litvy Gitanausem Nausedou či běloruskou kandidátkou na prezidentku v exilu Svjatlanou Cichanouskou.

Všechna setkání v Mnichově byla podle zvoleného prezidenta iniciována ze strany zahraničních protějšků.

„Prezidenta Macrona jsem se chtěl především zeptat na jeho definici vítězství na Ukrajině. Zajímalo mě, jaká je představa Francie. Podle toho se totiž budou odvíjet další opatření. Ani Francie ale zatím konkrétní představu nemá. Kolísá v rozmezí od plného osvobození území, jak si ho představuje současné ukrajinské vedení, až po nějaký kompromis, který ale konkrétně nepopisují,“ řekl Pavel pro pondělní Lidové noviny.

Oficiální cestu do Polska podnikne Petr Pavel týden po inauguraci - 16. a 17. března. Po jednání s Dudou v Mnichově slíbil, že do Polska pojede na druhou zahraniční cestu po Slovensku. O víkendu požádal také nukrajinskou stranu, aby jako první přišla s návrhem termínu jeho cesty do Kyjeva.