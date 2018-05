Přijíždí světový saxofonista Donny McCaslin, "ten od Bowieho"

V pondělí 21. května zahraje se svým kvartetem v pražském Paláci Akropolis významný současný saxofonista Donny McCaslin.

Člověk by tak trochu čekal, že už bude Donny McCaslin na jméno Davida Bowieho alergický. Ale když na něj dodnes přijde řeč, tento výjimečný hudebník rád zavzpomíná na společnou práci na Bowieho posledním albu Blackstar a sám přizná, že mu toto angažmá změnilo život.

Ne že by před Blackstar byl úplná nula, naopak, respektovaný stále ještě relativně mladý skladatel, kapelník a instrumentalista už měl za sebou několik alb a dokonce nominace na Grammy.

Jenomže Bowieho deska, jejíž slávu kromě neoddiskutovatelné kvality přiživily i okolnosti vydání (oficiálně vyšla tři dny před Bowieho smrtí), oněch Grammy „shrábla“ pět a McCaslinův saxofon na ní byl jedním z nejslyšitelnějších nástrojů (ostatně, většina dalších zvuků pocházela z instrumentů členů McCaslinova tehdejšího stálého kvarteta).

Duch Bowieho tvorby posléze ovlivnil i McCaslinovu jazzovou tvorbu. Na své následující album Beyond Now zařadil dvě zpěvákovy starší skladby a jednu společnou, nevydanou na Blackstar. Každý jeho koncert včetně těch pár, co už v Česku odehrál, je mimořádný zážitek.