Dotační průšvih za 300 milionů? My nic, neznají se ke krachu českého ‚Silicon Valley‘ exministři

LIBOUCHEC/PRAHA Projekt vědecko-technologického kampusu Nupharo Park stejnojmenné firmy byl jedním z nejvýraznějších svého druhu, nad nímž bdělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Právě tento resort do záměru nalil dotaci ve výši 300 milionů korun z evropských fondů. Projekt je však dnes v troskách, společnost upadla z rozhodnutí soudu do konkurzu. Nikdo z ministerstva se přitom nemá k tomu, aby se za díl odpovědnosti připadající na resort přihlásil.

Vědecko-technologický park vyrostl v roce 2015 u obce Libouchec poblíž Ústí nad Labem. Z propojení soukromého investora a veřejné podpory měl vzejít unikátní projekt, jenž se stane semeništěm technologických patentů, výrazným hráčem v odvětví čistých technologií a mateřskou základnou pro dynamické firmy. Zmíněné plány však z valné většiny zůstaly na papíře. Jakkoliv jde hlavní kus odpovědností za firmou, negativní úlohy se v tomto příběhu zhostilo i ministerstvo.

Server Lidovky.cz proto zjišťoval, komu z úřadu lze přičíst část viny za krach záměru. Úkolem ministerstva bylo dohlížet, jak firma s dotací zachází. Bývalí nejvyšší představitelé resortu se k projektu neznají. „Na projekt si vůbec nevzpomínám. Ministr nijak nebyl účasten ani hodnocení ani rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), za jehož éry resort v roce 2013 dotaci schválil.

Podobně mluví i jeho následovníci. Když se vinou neschopnosti dostát závazkům vůči dodavatelům dostal Nupharo Park v létě 2016 do existenčních potíží, resort řídil Jan Mládek (ČSSD). Za jeho nástupce Jiřího Havlíčka (ČSSD) resort pomalu finišoval s kontrolou toho, jak firma s dotací naložila. „Dotace byla schválena za ministra Kuby a v době mého ministrování to byl zděděný problém,“ tlumočil serveru Lidovky.cz své stanovisko Mládek. Exministr Havlíček si na projekt zase příliš nevzpomíná.

‚Mně kontrola nepodléhala‘

Je otázkou, do jaké míry mohl resort na počátku procesu vedoucí k udělení dotace odhalit riziko projektu. Provázely ho velkorysé ambice, podle plánů měly projektu přispět velkými penězi firmy jako IBM, Dimension Data či Cisco. K tomu však nikdy nedošlo. Místo toho zůstával kampus po vybudování z valné části prázdný, zájemci o pronájem se nehrnuli a dluhy vůči smluvním partnerům najednou činily přes 400 milionů korun.

„Hodnocení projektů žádajících o dotaci probíhalo v rámci hodnotící komise, která byla tvořena úředníky ministerstva a externími hodnotiteli. Rozhodnutí o přidělení dotace na základě hodnocení komise pak podepisoval ředitel příslušného odboru,“ přiblížil exministr Kuba mechanismus, kterým se finanční injekce ve výši 300 milionů korun schválila.

Duchovním otcem projektu je Milan Gánik (vpravo), který během stavby provedl areálem i premiéra Bohuslava Sobotku. Gánik dnes už ve firmě nefiguruje.

Ministerstvo však v průběhu naplňování projektu mělo nástroje, jimiž mohlo kontrolovat respektování dotačních pravidel ze strany Nupharo Park. Veřejnosprávní kontrolu spustilo na podzim 2016, kdy se firma poprvé octla v insolvenčním řízení. Poslední čtyři roky vedl sekci evropských fondů resortu náměstek ministra Tomáš Novotný, ten se ale případné odpovědnosti za nezvládnutí kontrolní role úřadu zříká.

„Mně kontrola nepodléhala. Na samotný projekt jsem pak neměl vliv,“ sdělil serveru Lidovky.cz Novotný, jenž z ministerstva po nástupu nové vlády odešel letos v lednu. Současnou existenční krizi firmy a krach projektu nevnímá nijak dramaticky. „To je otázka příjemce dotace a jeho schopnosti projekt realizovat, ne všechny záměry se podaří,“ poznamenal.

Trestní oznámení kvůli špatné kontrole

Od prosince 2017 podléhá resort řízení ministra Tomáše Hünera (za ANO). Nový muž v čele úřadu nařídil kontrolu, jak úředníci dohlíželi na rozvoj projektu. A závěry jsou zdrcující. „Poskytovatel dotace nekontroloval, zda příjemce plní podmínky poskytnutí dotace. Pokud by to kontroloval, zjistil by neproplácení faktur dodavatelům a platby by zastavil dřív,“ řekla už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Závěry auditu se proměnily v trestní oznámení pro podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie. Na koho podání míří, mluvčí neuvedla. A přestože resort doložil laxnost svých lidí při dohledu nad projektem, konkrétního viníka neoznačil. „Jde o velmi složitý problém, kde je celá řada skutečností, které je velmi komplikované a časově náročné rozklíčovat,“ podotkla mluvčí s tím, že jasno by do kauzy měla vnést policie.

Vleklé finanční potíže Nupharo Park eskalovaly počátkem letošního roku. Městský soud v Praze nejprve v lednu rozhodl o úpadku společnosti. „Dlužník nebude schopen při svém současném provozu a zejména při rozsahu pronájmu nemovitých věcí, zhruba ze 40 procent, v dohledné době generovat takový zisk, z něhož by bez obtíží své splatné či dosud nesplatné závazky vůči věřitelům uhradil,“ vysvětlil soudce Jiří Rada své rozhodnutí.

Na scénu vstoupil finanční úřad

Největší pohledávku má vůči Nupharo Parku společnost Moravostav, která areál zbudovala. Firma si nárokuje 300 milionů korun. Protože věřitelé v potřebné většině nekývli na v únoru předložený reorganizační plán, soudce Rada poslal společnost do konkurzu. Její majetek by se tak měl začít rozprodávat. Přestože si proti oběma rozhodnutím soudu podala firma odvolání, verdikty jsou i tak účinné.

Nupharo Park v Čapím hnízdě Server Lidovky.cz při zjišťování okolností provázejících krach projektu Nupharo Park narazil na linku, která nepřímo vede k asi nejznámější dotační kauze dneška: kauze Čapí hnízdo.

Žádost o dotaci pro Nupharo Park zpracovala firma EUFC CZ, kterou vlastní a řídí Daniel Mayer. Jde o manžela bývalé náměstkyně jihlavského primátora a někdejší poradkyně Andreje Babiše coby ještě ministra financí Jany Mayerové.

Ta je v kauze údajného dotačního podvodu v případě realizace farmy Čapí hnízdo jednou z 11 obviněných, její podpis je na žádosti o veřejnou u podporu pro projekt holdingu Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše.

Právě současný premiér v demisi je nejvýše postavených obviněným. Mayerová pak svou účast v projektu Nupharo Park výslovně odmítla.

Do kauzy se vložil i finanční úřad. Impulsem se mu stal závěr veřejnosoprávní kontroly, podle níž Nupharo Park porušil dotační regule. „Pokud příslušný správce daně zjisti porušení rozpočtové kázně, může požadovat vrácení až sto procent dotace včetně sankcí,“ řekla k tomu mluvčí ministerstva Filipová. V praxi je však prakticky vyloučené, že se státu vzhledem ke kondici firmy podaří dostat k významné částce z přidělené dotace.

Vedení Nupharo Parku stávající situaci ponechává bez komentáře. Členka představenstva Jana Ryšlinková jen podotkla, že v současnosti není vhodná doba pro vyjádření. „Medializace nám teď opravdu nepomáhá. V příhodnějším čase informace ráda poskytnu,“ uvedla už dříve pro server Lidovky.cz.

Projekt přivedla na svět s developerem Milanem Gánikem, ten v létě 2016 kvůli pnutí uvnitř Nupharo Park firmu nuceně opustil. Pře vedly i k odchodu klíčového investora, švýcarské společnosti ABB. Role zachránce se ujala investiční skupina Perseus Group Stanislava Pavla, jenž se soustředí na záchranu podobných projektů. Paradoxně sám Pavel čelil několika exekucím. Jeho skupina v oživení záměru vědecko-technologického kampusu i Libouchce zatím dramaticky selhává.