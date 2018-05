Epidemie spalniček slábne, stovky případů už nebudou. V létě nás ochrání slunce

PRAHA Epidemie spalniček zpomaluje, tvrdí předseda České vakcinologické společnosti a současně náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Co do dynamiky rozvoje už má svůj vrchol podle všeho za sebou. Prymula současně neočekává, že by na sílu epidemie mělo mít vliv blížící se léto, kdy se lidé rozjedou na dovolené. Slunce totiž pomáhá v boji s šířením nemoci. Aktuálně české zdravotnictví eviduje 126 případů spalniček.

Oproti loňskému roku jsou spalničky v Česku na vzestupu, za celý rok 2017 lékaři napočítali 146 případů. Letošní statistiky už jsou na konci května takřka totožné. Ministerský náměstek Prymula tento týden informoval, že tuzemská epidemie má kořeny na Ukrajině.

Naprostá většina nemocných se vyskytuje v Praze a Středočeském kraji, ostatní regiony hlásí jen jednotky případů. Ještě na počátku května byla v pohotovosti armáda pro případ, kdyby pražská záchranka kvůli izolaci příliš velkého počtu svých lidí potřebovala pomocnou sílu.

„Neměla by se objevovat každý rok, protože když přijde, tak se svým způsobem populace promoří, a zas třeba dva tři roky vydrží. Epidemie se většinou vrací periodicky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz náměstek Prymula.

Lidovky.cz: V jakém stadiu je epidemie spalniček, je už pod kontrolou?

Vývoj není nijak exponenciální. Dá se říci, že i linearita mírně zpomaluje. Mezi posledními dvěma týdny tu byl nárůst ze 122 případů na 126 případů, což není dramatické číslo, když to hodnotíme od začátku roku. Doufám, že to bude zpomalovat a že epidemie postupně vymizí.

Lidovky.cz: Jaká je prognóza?

To se nedá úplně říci. Pokud epidemie vyhasne, nemyslím si, že by tu v krátké době vznikla další. Pokud se bude ještě nějakou dobu šířit, mohou tu být desítky případů. Ale nemyslím si, že by to byly stovky případů. To určitě ne.

Lidovky.cz: Jaký bude mít na dynamiku epidemie vliv blížící se léto, kdy budou lidé odjíždět na dovolené a děti budou trávit čas na táborech?

Nemyslím si, že by to epidemii nějak ovlivnilo. Bude to spíš naopak. Protože se přenáší kapénkovou nákazou, tak v užším kontaktu se šíří snáze než v prostoru. Navíc má slunce určitě dezinfekční účinky z hlediska ultrafialového záření. Jinými slovy by to nemělo podněcovat vývoj epidemie.

Začínají jako nachlazení Spalničky jsou vysoce infekční onemocnění. Začínají podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny. Jedinou efektivni ochranou před chorobou je očkování, po propuknutí nemoci se léči jen její příznaky.

Lidovky.cz: Tento týden jste prohlásil, že epidemie sem dorazila za zahraničí. Počátky má mít na Ukrajině. Jakým způsobem jste došel k takovému závěru?

Když spočítáme frekvenci nákazy, jaká je u našich občanů a cizinců, a u cizinců je povícero, je jasné, že epidemie přišla od nich. Hypoteticky se každý z cizinců mohl nakazit od našeho občana, to je ale velmi nepravděpodobné. S vysokou mírou pravděpodobnosti se na základě epidemiologického zjišťování dá říci, že epidemie sem byla zavlečena.

Lidovky.cz: Lze popsat, jaký byl pak mechanismus šíření?

Je vcelku jednoduchý. Člověk začne být infekční už na konci inkubační doby ještě předtím, než se u něj objeví jakýkoliv klinický příznak. Ten člověk ani nemusí nic skrývat, o jeho nákaze nikdo neví, neví to ani on sám. Když se s takovým člověkem dostaneme do kontaktu, můžeme se nakazit. U spalniček je kontagiozita, schopnost přenášet onemocnění, obrovská. Je to jedno z nejkontagióznějších onemocnění.

Lidovky.cz: Co vás na této probíhající epidemii jako odborníka zaujalo?

Pomineme-li případy, které stály na začátku, v úvodní etapě byly hodně nemocné děti. Dominovaly v kategorii jeden až čtyři roky. Jde o věkovou skupinu, v které měly být očkovány a nebyly. Postupem času už nakažených dětí v této kategorii nebylo mnoho, v tuto chvíli dominují případy kolem třiceti až pětačtyřiceti let.

Epidemie s desítkami tisíc případů

Lidovky.cz: Kdybychom se podrobněji podívali na příčiny nákazy u těchto věkových skupin, jaké jsou?

Když se podíváme skupinu jedna až čtyři roky, děti by měly být očkovány v průběhu do patnáctého až osmnáctého měsíce. Druhá dávka se aplikuje šest měsíců poté. Jinými slovy většina této kategorie by měla být správně proočkována. Nicméně rodiče očkování často oddalují, snaží se očkovat až po čtvrtém roce věku. A to je zřejmě zásadní důvod, proč bylo tolik případů v této věkové kategorii.

Lidovky.cz: Jak to je u dospělých?

U nejvyšších věkových kategoriích ještě očkování neprobíhalo, protože očkujeme od roku 1969. U kategorie středního věku, řekněme 35 až 45 let, zase dochází k tomu, že se imunitní systém po mnoha letech, kdy se tu se spalničkami nesetkával, oslabil natolik, že nestačil na to, aby se ubránil onemocnění.

Lidovky.cz: Předpokládám, že když dospělí onemocní, očkování už poté není třeba, protože získal proti spalničkám imunitu, je to tak?

Onemocnění spalničkami zanechává celoživotní imunitu. My sice najdeme v literatuře pár případů, kdy onemocnění nastalo opětovně, ale to je opravdu raritní.

Spalničky v Česku Epidemie spalniček se v České republice objevila po letech v roce 2014, podruhé udeřila loni. Nejvíce se vždy šíří v rámci jednoho regionu, v roce 2014 to byl Ústecký kraj, loni Moravskoslezský.

Počet případů v jednotlivých letech:

2008 - 2

2009 - 5

2010 - 0

2011 - 17

2012 - 22

2013 - 15

2014 - 221

2015 - 9

2016 - 7

2017 - 146

Lidovky.cz: Do jaké míry mají u nás epidemie spalniček tradici, jsou spíše výjimkou?

Historicky tu byly epidemie, které byly v řádu desítek tisíc nakažených. V poslední době jsme tu epidemie neměli, byl tu jen sporadický výskyt nula až dva případy ročně a to až do roku 2014. V posledních čtyřech letech jsme tu měli tři epidemie.

Lidovky.cz: Lze z tohoto posledního trendu vyvozovat, že se v Česku budeme setkávat s epidemií spalniček častěji?

Neměla by se objevovat každý rok, protože když přijde, tak se svým způsobem populace promoří, a zas třeba dva tři roky vydrží. Epidemie se většinou vrací periodicky. Každopádně pro nás je to signál, že bychom měli očkovat zdravotnický personál, který se bude dostávat do kontaktu s pacienty.

Lidovky.cz: Čím se bude očkování u zdravotníků řídit?

Původně jsme doporučovali infekční oddělení, dermatologická oddělení a kožní oddělení, ale větší expozice je na urgentních příjmech, nebo-li u praktických lékařů. Mělo byt o vést k tomu, že trochu změníme strategii očkování u profesionálů a minimálně urgenty bychom chtěli proočkovat.