Drahošova chyba? Dal Zemanovi prostor, aby nasadil masku hodného politika, míní expert

PRAHA Předvolební debatu s prezidentem Milošem Zemanem, které se Jiří Drahoš podle jeho slibu záměrně nezúčastnil, sledovalo v neděli večer na televizi Nova 1,5 milionu diváků starších 15 let. „Vystoupení současného prezidenta nerozhodnuté voliče přesvědčit mohlo. Zeman působil klidně, smířlivě a trpělivě,“ zhodnotil jeho výkon pro server Lidovky.cz odborník na politický marketing Marek Chytráček. Drahoš k tomu dal Zemanovi prostor, když sdělil, že trvá jen na dvou debatách, dodal expert.

Lidovky.cz: Byl podle vás chybný krok, když Jiří Drahoš odmítl účast ve dvou debatách? Jaký to může mít vliv na voliče? Přeci je nedělní vystoupení Zemana vidělo přes 1,5 milionu diváků starších patnácti let...

Debata na Nově samozřejmě pro oba kandidáty představuje velký prostor pro oslovení voličů, sledovanost byla na poměry televizních debat velice dobrá. Jiří Drahoš se především neměl po prvním kole voleb ukvapovat a vyzývat Miloše Zemana do debat. Zemanovi se tím otevřel manévrovací prostor, kterého využil naprosto dokonale. Jiří Drahoš se rozhodl nepřistoupit na hru prezidenta, který nejdříve do debat nechodil, poté chtěl dvě, nakonec čtyři. Pro Drahoše je v současné době prioritou objíždět místa, ve kterých v prvním kole Zeman dominoval a vést kontaktní kampaň. Kvůli účasti v debatách na Nově a na TV Barrandov by musel rušit předem domluvený program a omezit svoje návštěvy regionů, což by nepůsobilo dobře na voliče v konkrétních oblastech, kam měl přijet a nepřijel by.

MAREK CHYTRÁČEK působí jako hlavní analytik Institutu politického marketingu. Monitoruje každodenní situaci nejenom v českém, ale také americkém prostředí. Podílí se na knize Institutu politického marketingu o amerických prezidentských volbách 2016, vytváří analytické podklady, které jsou využívány v kampaních, píše popularizačně-naučné články týkající se kampaní a politického marketingu. zdroj: IPM

Lidovky.cz: Jakým způsobem mohlo vystoupení Zemana ovlivnit voliče? Mohl ještě nějaké přesvědčit?

Nedělní vystoupení současného prezidenta nerozhodnuté voliče přesvědčit mohlo. Zeman působil klidně, smířlivě a trpělivě. Nepouštěl se do žádných zbytečných konfliktů, divákům dokonce slíbil, že by byl během dalších pěti let coby prezident mnohem méně namyšlený a sebevědomý. Debatu velice dobře zvládl, dařilo se mu odvrátit veškeré negativní otázky, získat pro sebe prostor a maximálně naopak využil otázek, ve kterých mohl zdůraznit svoje přednosti. Zkušenému politickému pozorovateli je jasné, že si pro debatu Miloš Zeman nasadil masku hodného a trpělivého politika. Méně informovaný divák však jeho výkonem mohl být přesvědčen.

Lidovky.cz: Aktuálně vyšel průzkum, který říká, že deset procent voličů je stále ještě nerozhodnutých. Mohou je debaty v tomto týdnu ovlivnit v rozhodování?

Televizní debaty určitě mohou ovlivnit určité procento nerozhodnutých voličů. Nejde jenom o samotný televizní přenos, od průběhu televizních debat se v následujících dnech bude odvíjet obsah médií a témata dalších doprovodných diskuzí. Pokud by v debatách Drahoš “pohořel”, bude to jistě vodou na mlýn pro jeho kritiky. Pokud naopak uspěje, značně mu to zvýší šance u nerozhodnutých voličů, kteří s jeho volbou váhají. Miloš Zeman je pro mnoho lidí sázkou na jistotu, Jiří Drahoš musí prokázat, že se dokáže utkat s ostříleným politikem a že je připraven hrát tu nejvyšší politickou ligu.



Lidovky.cz: Dá se předpokládat, která ze čtyř debat může mít na voliče teoreticky největší dopad? Bude to ta, kde vystoupí oba kandidáti, či jen ta se Zemanem?

To je velice spekulativní otázka. Teoreticky by nejdůležitější debatou měla být ta na ČT, protože se jedná o poslední debatu, která navíc bude na veřejnoprávní televizi, jež se ze své podstaty silně zaměřuje na politický obsah. Na druhou stranu TV Prima bude pro oba kandidáty mnohem zajímavější z pohledu diváků. Domnívám se, že pravidelné diváky Primy bude muset Jiří Drahoš přesvědčit mnohem více, než diváky ČT. Za nejméně důležitou lze jednoznačně označit „debatu“ na TV Barrandov. Diváky Jaromíra Soukupa už totiž Miloš Zeman přesvědčuje několik měsíců. Dá se navíc očekávat, že bude mít nejnižší sledovanost.