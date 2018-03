Facebookový profil až od 15 let, pro mladší se souhlasem rodičů, navrhuje vláda

PRAHA Vláda ve čtvrtek navrhla, aby si sociální síť Facebook mohli zakládat mladí lidé až od patnácti let. Do té doby by byl pro zřízení nutný písemný souhlas rodičů. Aktuálně je možné zaregistrovat se na Facebooku od 13 let. Vládní návrh nyní projedná Poslanecká sněmovna.

Aby bylo zřízení Facebooku možné bez souhlasu rodičů až od 15 let, navrhla při jednání vlády předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, informuje server iDNES.cz. Návrh, pro nějž Janů získala podporu ministrů, je součástí zákona o zpracování osobních údajů, jenž schválila vláda.



„Myslím, že by ho měli mít rodiče pod kontrolou,“ řekla Janů serveru iDNES.cz na dotaz, zdali podle ní „modrá sociální síť“ škodí dětem. „Patnáct nebo šestnáct let je správná věc, aby děti byly pod kontrolou rodičů a ne pod vlivem lidí, kteří jsou na síti,“ dodala někdejší lidovecká poslankyně, proč s návrhem přišla.



Babiš: Základem je ochrana soukromí

Norma vycházející z nových unijních pravidel ochrany soukromí (GDPR) umožňuje zemím zvolit hranici mezi 13 a 16 let. Původní předlouha počítala s tím, že by hranice byla na 13 letech.



Podle ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara, který o rozhodnutí vlády ve čtvrtek informoval novináře, by měl registrační formulář obsahovat kolonku, do níž budou muset rodiče napsat jméno a vyjádřit souhlas se založením profilu.

Jak a kdo by kontroloval, zdali dotyčnému uživateli je skutečně 15 let, vláda nesdělila. V současnosti není schopen na toto dohlížet ani samotný Facebook.



Vláda navrhuje schválit zákon ve zrychleném režimu bez možnosti jej jakkoliv měnit. „Základ toho je ochrana soukromí občanů,“ obhajoval návrh premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).