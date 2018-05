Festival ve Varech. Po dvou českých filmech v každé ze tří soutěží

Velký podíl v soutěžích festivalu v Karlových Varech mají letos české filmy. Mají po dvou zástupcích v každé ze tří sekcí - mezi hranými filmy, v sekci Na východ od západu i mezi dokumenty. „Nadále zůstává jedním z hlavních kritérií výběru českých filmů jejich konkurenceschopnost v zahraničí. Letos v tomto směru je výjimečný rok, všechny vybrané filmy tu kvalitu mají,“ řekl dnes novinářům umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Letos se přihlásilo na festival 1800 hraných a dokumentárních filmů a tuzemskému týmu poprvé pomáhali s výběrem zahraniční odborníci. Hlavní soutěž, nejdůležitější sekce festivalu, která pravidelně uvádí 12 filmů, uvede osm velice výrazných snímků od tvůrců s mezinárodním renomé a čtyři celovečerní debuty, doplnil. Dva české snímky uvede hlavní soutěž ve světové premiéře.



Prvním reprezentantem tuzemské kinematografie je Olmo Omerzu s road movie „nejen o síle klukovského přátelství“ s názvem Všechno bude. Omerzu je podle Ocha filmař, který točí filmy promyšlené po scenáristické i režijní stránce, filmy inteligentní, které ale dokážou oslovit i nejširší publikum. Druhým zástupcem české tvorby je debutant Adam Sedlák s „klaustrofobní minimalistickou studií o plíživém rozpadu těla a ducha v jednom manželství“ Domestic.

Mezi deseti světovými a dvěma mezinárodními premiérami v hlavní soutěži Och vyzdvihuje nový snímek rumunského filmaře Radua Judeho s názvem Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři. Pojednává o jednom tragickém momentě rumunského národa, uvedl. Mezi prestižní tvůrce podle něj patří také argentinská režisérka Ana Katzová. Do Varů přiveze lehkou melancholií i jemným humorem prodchnuté drama o rozpadu jedné rodiny na dovolené Cesta do Florianópolisu.

Soutěž Na východ od Západu se letos poprvé zaměřila i na filmy z Blízkého východu. Na Blízkém východě je spousta filmařů, kteří nás zaujali, festival chce podporovat nejen hotové filmy, ale i ty, které jsou ve výrobě, řekl Och. Sekce má také dva české zástupce, Tomáše Pavlíčka s filmem Chata na prodej a debut Beaty Parkanové, rodinný film Chvilky.

Mezi dokumenty bude za Česko soutěžit film Mimořádná zpráva Tomáše Bojara o dvou českých zpravodajských redakcích v době očekávání rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, zda bude znovu kandidovat; snímek Jany Andertové V Mosulu přináší svědectví z předních bojových linií bitvy o Mosul okupovaný tzv. Islámským státem.

Festival uvede ještě tři české filmy mimo soutěž. V nesoutěžní sekci Hlavního programu to bude sci-fi Benjamina Tučka Mars. Sekce Zvláštní uvedení přivítá dva české dokumenty - King Skate Šimona Šafránka přinese příběh začátku skateboardingu v tuzemsku za normalizace a Cirkus Rwanda Michala Vargy představí společný projekt souboru Cirk La Putyka se skupinou rwandských akrobatů.