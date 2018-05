Filmové premiéry: drzý superhrdina hledá princeznu v ospalém dánském městečku

PRAHA Třetí květnový týden míří do českých kin pět snímků. Vtipkujícího Deadpoola doplní ukrajinská animovaná pohádka, dokument z prostředí českých uprchlických center, romantický seminář tvůrčího psaní a drama o dívce, která již nemá co ztratit.

Deadpool 2

Wade Wilson (Ryan Reynolds) je zpět! Tentokrát se postaví Cableovi (Josh Brolin), vylepšenému vojákovi z budoucnosti. To by ale nebyl Deadpool, kdyby si akci nedokázal užít po svém. Není mu totiž svaté vůbec nic. Stejně jako dvěma meči, které nosí na zádech, se umí ohánět i vtipy a hláškami.

Hledá se princezna

Ruslan je potulným hercem, který se zamiluje do překrásné princezny Mily. Zlý čaroděj Černomor si ale Milu ukradne pro sebe - její lásku potřebuje kvůli černé magii. Ruslan bude muset zapojit sílu i rozum, pokud má nad čarodějem vyhrát.

Bohu žel

Dokumentarista Saša Dlouhý sleduje očima kamery příběhy šesti uprchlíků, kteří svůj život prožívají v České republice. Naše země vykazuje z celoevropského pohledu proti uprchlíkům největší míru nenávisti. Nenávist, kterou vídáme v běžném životě i v politických programech. Jednou se ale může obrátit proti nám...

Zimní bratři

V dánském městečku na konci světa žijí dva bratři, Johan a Emil. Johan je těžař, který si na svůj denní chleba vydělává až nelidským úsilím. Emil je outsider, který si přivydělá nelegálním pálením alkoholu. Zároveň je zamilovaný do krásné Anny. Ta ale onemocní a vina je svalována právě na Emila a na jeho alkohol. To ale není to nejhorší - když se Anna uzdraví, tak se dá dohromady s jeho bratrem. člověk, který nemá co ztratit, je nejnebezpečnější.

Lekce

Známá spisovatelka Olivie vede ve francouzském městě LaCiolat kurz tvůrčího psaní. Olivie si přeje, aby její studenti oživili ve svých dílech minulost tohoto místa. Postaví se jí horkokrevný Antonio, který si myslí, že by se měli spíše věnovat problémům současného světa. Olivii začnou jeho impulzivnost a radikální názory zvláštním způsobem přitahovat.