Filmové premiéry: obrovské hrušky prožívají delirium na teambuildingu v horách

PRAHA Poslední květnový týden míří do tuzemských kin čtyři snímky. Českou komedii z prostředí pracovního utužování vztahů doplní animovaná dánská pohádka, drsný horor o psychický nestabilitě a působivá koprodukční výpověď na pomezí žánrů.

Delirium

Dočista jsem se zbláznil? Takovou otázku si musí pokládat hlavní hrdina (Topher Grace) snímku Delirium. Právě se vrátil z psychiatrické léčebny, údajně vyléčený, do velkého rodinného sídla. Má to ale jeden háček - musí se pravidelně hlásit na kontroly a při prvním náznaku navracejícího se šílenství poputuje zpět do léčebny. Aby tomu předešel, má se řídit zlatým pravidlem: „Věř rozumu, ne očím“. To se ale lehko řekne, když to vypadá, že jeho přítomnost vadí samotnému domu a démonům, kteří v něm, zdá se, přežívají. Co je ale skutečné a co výplod choré mysli?

Teambuilding

Jednoho krásného pátečního dne vyjíždějí zaměstnanci okresní banky na dvoudenní teambuilding. Cílem je samozřejmě utužit kolektiv. Tedy alespoň na oko, protože hlavní je zalíbit se řiditeli s vidinou rychlého kariérního postupu. Výlet ale nakonec stejně dopadne úplně jinak...

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

Městečko Solby je tiché místo, kde se před lety ztratil beze stopy místní starosta. Dvě děcka najdou na pobřeží dopis v láhvi od zmizelého, který se nachází na opuštěném ostrově. Děti, Mitcho a Sebastian, se tak vydají na velkou záchranou akci. A jak do toho zapadá ona obrovská hruška? Na to si počkejte do kina.



Zero

Režisér Gyula Nemes zamýšlí nad budoucností našeho ekosystému. Jeho svérázný pohled na boj proti globalizaci, ekologické utopie a nevyhnutelnou přírodní katastrofu je rozdělen do čtyř různorodých žánrů. S postavou někdejšího šéfa výrobny umělého medu a posléze vášnivého včelaře nás seznamuje pomocí burlesky. Následuje melodramatický příběh včelí lásky, v akčních sekvencích se rozjíždí originální guerillová válka, jejímž vyústěním je návrat lidstva ke svíčkám a koňským spřežením. Africká road movie, která celý snímek rámuje, je pak fatou morgánou zničené, ale odhodlané lidské duše.