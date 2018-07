Folkové prázdniny nežijí jen folkem. Představí hudbu z celého světa

Tradiční festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou vstoupí v sobotu 28. července do svého 33. ročníku.

Jejich neopakovatelná atmosféra je mezi znalými mimořádně ceněna a například mnozí z pořadatelského týmu mamutích Colours of Ostrava nazývají „Folkovky“ lázněmi, do kterých se vždy týden po svém velkém pracovním nasazení jezdí zrekreovat. Není to náhoda i proto, že náměšťský festival tak trochu klame tělem, totiž názvem.

Už dávno se nejedná o pouze folkovou přehlídku, do jisté míry je jejich program vlastně jakýmsi komornějším blížencem právě Colours of Ostrava - přinejmenším co do množství účinkujících zastupujících hudbu z celého světa, tedy world music.

K tomu pak místní dramaturgie přidává například i originální projekty, které jinde neuvidíte - což je letos třeba případ společného vystoupení kapely Druhá tráva s kytaristou Michalem Pavlíčkem. Mezi další domácí hvězdy bude patřit třeba Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers nebo Spirituál kvintet. Sedmdesátiny zde s řadou hostů oslaví nejznámější český rockový houslista Jan Hrubý.

Ze zahraničních účinkujících nepochybně mimořádně zaujme malijská kapela Trio Da Kali a jejich krajan, jeden z největších představitelů afrického blues Boubacar Traoré. Z Velké Británie přijede John Smith, nazývaný „utajeným pokladem vytříbeného písničkářství“ a z téhož království také hvězdná folková dvojice Josienne Clarke & Ben Walker.

Folkové prázdniny ale nejsou jen hlavní program. Řada zajímavých interpretů bude ke slyšení na oblíbených nočních koncertech, doslova legendární jsou i jam sessiony, jež po nich obvykle následují. K festivalu patří i výstavy, řada workshopů, divadelních představení nebo odborné kolokvium, letos na téma Od folkloru k world music: O paměti. Kompletní program a další informace najdete na www.folkoveprazdniny.cz.