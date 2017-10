Havlíček musí dohodu o lithiu vysvětlit, nebo odstoupit, řekl Babiš

PRAHA Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) by měl podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše vysvětlit, proč podepsal memorandum o těžbě lithia s australskými těžaři. Týden stará dohoda je podle Babiše skandální. Pokud ministr nedodá uspokojivé vysvětlení, měl by odstoupit, uvedl Babiš.

Na tiskové konferenci na ministerstvu životního prostředí v pondělí novinářům řekl, že už se podařilo shromáždit celkem 60 podpisů pod návrh KSČM, aby memorandum a těžbu lithia ještě do voleb na mimořádné schůzi projednala Sněmovna. Poslanci by se tak měli sejít, ke svolání stačí 40 podpisů.



Memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal Havlíček minulé pondělí. O víkendu odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti.

Babiš v pondělí uvedl, že nechápe, proč Havlíček memorandum vůbec podepsal. „A není mi jasné, proč právě s tou firmou, která vlastně nemá tu licenci. On to podepsal s EMH se sídlem v Austrálii, to povolení má přitom česká firma Geomet,“ řekl Babiš. Je podle něj také otázkou, zda Havlíček měl k podobnému kroku kompetence. Kritizuje, že dokument obsahuje ustanovení o možné arbitráži.

Memorandum je skandální, uvedl Babiš

Předseda hnutí ANO uvedl, že pokud Havlíček memorandum nevysvětlí, sám na něj podá trestní oznámení. „Z toho se nevykecá. To memorandum je skandální,“ uvedl Babiš. Dokument se podle něj navíc netýká jen lithia, ale i dalších surovin.

Sociální demokraté koncem minulého týdne poukazovali na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO a ministrovi průmyslu pak nezbývalo než memorandum podepsat. Brabec v pondělí uvedl, že volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v této věci buď vědomě lže, nebo neví, o čem mluví. „Prodloužení licence jsem ani neprojednal já, vydal ho místě příslušný úředník v Ústí nad Labem,“ řekl Brabec. Odmítl také, že by k tomu došlo „v tichosti“, jak uvedl Zaorálek.

O případné těžbě lithia v České republice a jejích podmínkách se bude krátce před volbami zřejmě debatovat v obou parlamentních komorách. Zatímco KSČM chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ODS chce tento bod zařadit na schůzi Senátu, která bude ve středu. Podle Babiše je na místě, aby se věc projednávala ve Sněmovně, Senát s ní nemá nic společného.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.

Geomet se distancoval od předvolebních debat na téma lithium

Firma Geomet, která plánuje těžbu lithia na Cínovci, se distancovala od předvolebních debat na toto téma. Diskusi chce udržet v odborné rovině. Memorandum o porozumění podepsal před týdnem ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou společností European Metals Holdings (EMH), kterou Geomet v ČR zastupuje.



K těžbě lithia, které se využívá při výrobě baterií, se v minulých dnech vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, který byl na návštěvě Ústeckého kraje. „Bohužel musíme konstatovat, že se z této debaty zcela vytratila reálná fakta. V žádném případě se nechceme vměšovat do předvolebních politických debat, nicméně považujeme za zásadní uvést některé, dle našeho názoru, úmyslně šířené polopravdy a dezinformace na pravou míru,“ uvedl v prohlášení Geomet.

Celkové množství lithných rud v ložisku Cínovec je podle posledních průzkumů zhruba 656 milionů tun. Reálně lze podle Geometu podzemním způsobem dobývání vytěžit ročně maximálně 1,8 milionu tun rudy, to je 37,8 milionu tun za 21 let. Právě na tolik let plánuje zatím investor těžbu.

Doposud jediný odborně zpracovaný ekonomický model těžby vznikl v předběžné studii proveditelnosti. Po zohlednění všech nákladů, včetně vstupní desetimiliardové investice, předpokládá celkový zisk projektu 540 milionů dolarů, což je v přepočtu 11,6 miliardy korun za 21 let. „Potenciální zisk vytvoření po dobu těžby představuje 0,4 procenta z mediálně šířených tří bilionů korun a lze z něj uhradit pouze 0,6 procenta aktuálního státního dluhu,“ uvedl v prohlášení Geomet.

Memorandum o porozumění podle Geometu zavázalo společnost European Metals Holdings k budoucímu zpracování vytěžené suroviny v České republice. Pokud by se podařilo v Česku vytvořit ucelený řetězec až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, může ČR v období 21 let inkasovat podle Geometu ze všech možných daní více než 700 miliard korun, tzn. více než šedesátinásobek potenciálního zisku těžaře.