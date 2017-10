Herci nedostanou scénáře. Tvůrci finále seriálové Hry o trůny se bojí úniku

V reakci na množství dějových úniků sedmé série Hry o trůny se televize HBO rozhodla učinit bezpečnostní opatření, aby se situace neopakovala. Kromě natočení rozdílných konců také herci možná nedostanou žádný scénář, všechny repliky se dozví až na místě.

„V prvních sériích jsme dostali normálně scénáře, tak jako všude jinde. Mohli jsme si do nich dělat poznámky. V dalších pak studio začalo být paranoidní proti únikům a scénáře jsme dostali pouze digitálně, jako PDF soubor,“ vysvětloval Nicolaj Coster-Waldau, představitel Jamieho Lannistera, ve skandinávské talkshow Skavlan.

Poslední, sedmá série také zažila několik úniků děje na internetu a to znamenalo digitální hrozbu. Změna je ovšem poměrně drastická. „Teď už nedostaneme scénáře vůbec. Půjdeme točit scénu a až na místě nám řeknou, co se v ní vlastně bude odehrávat. Budeme mít sluchátka v uších a do nich nám budou hlásit, co máme v té scéně říkat.“

Je otázka, jestli Coster-Valdau trochu nepřehání. Některé informace naznačují, že bylo umožněno hercům do scénáře alespoň nahlédnout. Podle informací serveru IGN.com se seriálová sestava sešla v irském Belfastu schválně kvůli společnému prokonzultování scénáře. Část seriálu se zde bude i natáčet. I kdyby informace byla nadnesená, jedno je stále jisté - televize HBO to tentokrát s opatřeními proti úniku určitě nebere na lehkou váhu.

„Vím, že pro úplný konec Hry o trůny natočíme několik různých konců, aby nikdo do poslední chvíle nevěděl, jak to celé skončí,“ řekl v půlce září Casey Blois, prezident společnosti HBO, během diskuzního panelu na univerzitě Moravian College. Natočení různých zavádějících scén je taktika, kterou v minulosti použil třeba seriál Živí mrtví.