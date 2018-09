Hlasování europarlamentu nebylo soudem s Maďarskem, některé Orbánovy kroky mě děsí, říká Hamáček

PRAHA Středeční hlasování Evropského parlamentu (EP) nebylo soudem s Maďarskem a ani nesouviselo s postojem Budapešti k migraci. Novinářům to v pátek řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí. Uvedl rovněž, že jako předsedu ČSSD ho některé kroky vlády maďarského premiéra Viktora Orbána znepokojují. S europoslanci ČSSD, kteří se ke stanovisku EP postavili různě, o jejich hlasování mluvit nebude.

„Nejednalo se o žádný soud nad Maďarskem za jeho pozice k migrační krizi. Tam se jednalo o vyjádření politického názoru poslanců Evropského parlamentu na aktuální situaci v Maďarsku,“ řekl Hamáček. Hlasování je podle něj signál, že evropské státy jsou znepokojeny tím, jaké kroky Orbánova vláda činí.



„Mně také některé kroky vlády Viktora Orbána znepokojují, například jeho kroky ve vztahu k soudům, ve vztahu k nezávislým médiím,“ řekl. Připomněl, že partnerská strana ČSSD je v Maďarsku v opozici a staví se k Orbánově vládě velmi kriticky. „Mám pochopení pro hlasování těch poslanců, kteří zahájili proces,“ řekl.

Hlasovali jen dva europoslanci z ČSSD ze čtyř

Ze čtyř europoslanců ČSSD podpořil rozhodnutí EP Miroslav Poche, kterého strana nominovala na ministra zahraničí, ale prezident Miloš Zeman ho jmenovat odmítl. Proti návrhu byl Jan Keller, zdržel se Petr Poc. Olga Sehnalová se hlasování nezúčastnila. Podle Hamáčka strana nedávala svým europoslancům závaznou pozici pro hlasování a on sám s nimi nebude jejich hlasování probírat.



Hamáček také upozornil, že hlasování EP, který vyzval země EU, aby zahájily řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie, je jen zahájením procesu, u kterého není jisté, jak skončí. Připomněl, že pokud by došlo až na hlasování Evropské rady o pozastavení práv Maďarska v EU, vyžadovalo by to jednomyslný souhlas všech ostatních zemí. Kdyby na takové hlasování došlo, Česko by podle Hamáčka zformulovalo příslušnou pozici. S odkazem na Pocheho odmítl, že by se taková pozice stanovila na základě hlasování jednoho europoslance.