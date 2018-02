Kingdom Come se odehrává na pozadí drastických her o trůny v režii Lucemburků, říká historik

PRAHA Jedna z nejdražších videoher vytvořených v Česku Kingdom Come: Deliverance vychází 13. února v poledne. Její děj se odehrává na počátku 15. století. Hlavní roli v ní hrají drancující Zikmund Lucemburský, zajatý Václav IV. a především kovářův syn Jindřich, který v odboji bojuje za čest své rodiny. Napjatou situaci v Česku i Evropě té doby Lidovkám přiblížil historik Matouš Vanča.

Lidovky.cz: Hra se odehrává na našem území na počátku 15. století. Jaká byla ve společnosti nálada?

Nálada v Čechách i v Evropě byla poměrně napjatá, protože přelom 14. a 15. století se nese na vlně krize autorit. Staré středověké struktury se začínají drolit. V církvi je schizma, máme tam dvojpapežství, pak trojpapežství. A světská moc je také velice slabá - zejména u nás. Václav IV. je sesazen z trůnu Svaté říše římské, rok před tím je sesazen anglický král.





Lidovky.cz: Takže to byl celoevropský trend selhání starých hodnot.

Když máte dva papeže, nikdo neví, koho má poslouchat a jaká je pravá víra. Evropa byla navíc oslabená po morových epidemiích, které udeřily od poloviny 14. století v několika vlnách, s čímž souvisí i hospodářská krize. V Čechách situace byla daleko horší díky politickým rozporům.

Lidovky.cz: Jak se u nás konkrétně projevila ona hospodářská krize?



V Čechách ve dvou ohledech. My máme zafixovaného Karla IV. jako velkého otce vlasti a budovatele a zakladatele, ale moc si neuvědomujeme, že to něco stálo. Zejména jeho teritoriální expanze, když koupil Braniborsko. Když umírá, zanechává Václavovi IV. hospodářsky silně vyčerpanou zemi. Václavovi se nikdy nepodařilo tu situaci napravit, naopak spíš se to stále zhoršovalo.

Připočtěme důsledky morové rány a intenzivní boje o trůn, v jejichž rámci se Kingdom Come odehrává. Ty místy přerostly až v drancování Čech.

Lidovky.cz: Nejdrsněji to asi pocítil běžný člověk, jak ale reagovala šlechta? Pozorovala nepokoje pasivně?

Šlechta se do bojů dost aktivně zapojovala. Krále Václava IV. poprvé zajala roku roku 1394, podruhé roku 1402, kdy se odehrává hra Kingdom Come. Tam šlo o lucemburskou hru o trůny, kde se lucemburští bratři a bratranci svářeli mezi sebou a intenzivně mezi sebou bojovali. A do toho se právě aktivně zapojovala i šlechta, panská jednota, která opakovaně využívala slabosti krále Václava a dvakrát ho dokonce zajala.

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ Zikmund, pojmenovaný po svatém Zikmundovi (který se za přispění Karla IV. stal novým českým patronem), byl významný evropský politik vrcholného středověku, v Čechách však neoblíbený kvůli Janu Husovi, na jehož smrti je mu připisován podíl. Zikmundovi se skutečně od mládí říkalo „liška ryšavá“, ovšem jenom kvůli zrzavým vlasům, ne prohnanosti. Zikmund byl také syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské a bratr Václava IV. 14. února 2018 by oslavil 650 let.

Lidovky.cz: Pohled, že za všechno tehdejší zlo mohl “Liška Ryšavá” Zikmund tedy není správný.



Karel IV. počítal s tím, že další generace Lucemburků bude svorná a bude aktivně rozšiřovat, co on postavil. Jakmile zavřel oči, tak se z dědiců ale stalo klubko zmijí. Tři bratři v Čechách, tři na Moravě. Ti spolu intenzivně bojovali a Zikmund je zkrátka jeden z nich, který se později také do sporů zapojil. My máme tendenci ho vnímat jako arcinepřítele, pohledem 19. století, který zpopularizoval Alois Jirásek. Dnes se na něj hledí s většími sympatiemi. Že to byl právoplatný král, že se mu Češi vzbouřili protiprávně, že za upálení Husa nemohl. A především se dnes považuje za schopného státníka, který Václava výrazně převyšoval. Tenhle pohled podporuje i současný komix Opráski sčeskí historje.



Hra Kingdom Come vnímání Zikmunda taky může ovlivnit. Konflikt Zikmunda s Čechy, který vypukl po roce 1419, měl předehru právě v letech 1402-03, kdy Zikmund proti Václavovi intrikoval. Nejen, že způsobil Václavovo zajetí, ale především Čechy bez skrupulí hospodářsky vytěžoval a později drancoval.

To se ve hře objeví, když hlavnímu hrdinovi zemře při drancování rodina.

Lidovky.cz: Drancováním si ale Zikmund logicky znepřátelil své budoucí poddané.

To sice ano, v tu chvíli ho ale ještě nenapadlo, že tu bude sám jednou vládnout. Byl tu jeho starší bratr, který mohl mít děti. Zikmundovo přijetí v Čechách později bylo opravdu nevlídné a negativní. Jemu šlo pouze o to hospodářsky posílit. V Uhrách měl se šlechtou taky problémy, navíc tam čelil tureckému nebezpečí. Takže když se naskytla příležitost a král Václav v těžké depresi a alkoholovém opojení po tom, co byl sesazen roku 1400 z říšského trůnu, Zikmundovi přenechal vládní záležitosti, Zikmund toho využil. Aktivně vybíral daně a přisvojoval si královský majetek.

Když Václav v silnější chvilce zjistil, co se děje, nechal ho Zikmund ve spolupráci se šlechtou zajmout.

Pak Zikmund ztratil zábrany, vyloupil královskou pokladnu, stříbrné bohatství Kutné hory.

Lidovky.cz: Zajetím Václava IV. se ale Zikmund nestává automaticky českým králem, nebo ano?

Nene, panovník byl stále Václav, jen nemohl reálně vykonávat panovnickou moc. Václav byl sesazen dva roky předtím z trůnu Svaté říše římské, což neuznal, takže i Svatá říše římská měla dva panovníky. Zikmund ho sesadil ve spolupráci s bratrancem Joštem a bratrance Prokopa zajali taky. Brzy se ale obrátili proti sobě, takže šlo o hru o trůny se vším všudy. V Čechách se děly strašné věci, včetně vražd mezi mocnými. Sám Václav IV. přežil pokus o otravu, což vedlo k jeho popudlivosti a alkoholismu.

Historik Matouš Vanča Narozen roku 1989



Doktorand Ústavu českých dějin FF UK



Absolvent historie a religionistiky na FF UK, politologie a mezinárodních vztahů na FSV UK



Zaměření: dějiny státu, dějiny politického myšlení, ústavní dějiny Svaté říše římské a českého státu v pozdním středověku



V současné době píše disertaci o proměnách státnosti ve středoevropském prostoru na sklonku středověku



Lidovky.cz: Hrdina hry Kingdom Come se účastní odboje, jsou o odboji dochované prameny?

Netroufnul bych si hovořit o organizovaném odboji. Opravdu to byla doba, kdy král byl v zajetí v Rakousku a v Česku bojoval každý s každým. Předpokládám ale, že se Jindřich jakožto hrdina hry přidá na stranu Václava IV.

Lidovky.cz: Přesně tak. Jak dlouho trvalo, než se v Česku situace uklidnila?

Tato série konfliktů je jen předzvěst husitských válek. Malé uklidnění nastalo návratem Václava IV. do Čech, kdy jsou známé historky o jeho útěku latrínou nebo v kupce hnoje. Celospolečenská krize v Evropě ale pokračovala, šířily se radikální reformní myšlenky. Většího klidu se Čechám dostalo až za Jiřího z Poděbrad, a ani tehdy ne moc dlouho.

Lidovky.cz: A co vy, zahrajete si Kingdom Come?

Dlouho jsem žádnou hru nehrál, ale tentokrát asi udělám jako mediavelista výjimku. Hra vypadá i na dobrý zážitek, ostatně její tvůrce stál za Mafií, což je jedna z posledních her, kterou jsem kdysi hrál.