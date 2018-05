Paroubek by mohl v Ostravě za ČSSD kandidovat do Senátu

OSTRAVA Bývalý předseda ČSSD a někdejší premiér Jiří Paroubek by mohl v Ostravě letos na podzim kandidovat za ČSSD do Senátu. Má nominaci čtyř stranických buněk z Ostravska. O schválení kandidatury podle něj už požádal předsednictvo strany bývalý poslanec Adam Rykala.

„Je předčasné se k tomu vyjadřovat. Bude ještě tolik rozhodovacích úrovní, bude to tak na 14 dní. Zatím jsem pochopil, že to chtějí členové a snad i okresní výbor v Ostravě,“ řekl serveru iDnes.cz Jiří Paroubek.



Paroubek by mohl kandidovat se volebním obvodě 71 Ostrava-město. Jeho nominaci potvrdil ostravský okresní výkonný výbor a městské organizace Výškovice II, Zábřeh I a Starý Zábřeh.

Pod žádostí je podle iDnes podepsaný bývalý poslanec ČSSD Rykala, nyní místopředseda Okresního výkonného výboru ČSSD Ostrava, který vedení strany zároveň vyzval, aby žádost schválili na páteční schůzi.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany.