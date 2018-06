Imigrační systém USA nevpustil do země bývalého šéfa evropské diplomacie Javiera Solanu

Madrid Bývalý šéf diplomacie Evropské unie a někdejší generální tajemník NATO Javier Solana nedostal nedávno povolení pro vstup do Spojených států, protože před několika lety navštívil Írán. Informoval o tom v pondělí španělský deník El País. Americká ambasáda v Madridu nechtěla podle deníku El País případ komentovat, jen vysvětlila, že vstup zamítl automatický imigrační systém.

Bývalý španělský diplomat Solana se chtěl v USA zúčastnit akce washingtonského institutu Brookings. Španělé nepotřebují do Spojených států vízum, do země je ale nemusí vpustit imigrační úředník. Nepříjemnostem na hranicích se lze vyhnout vyplněním formuláře přes internet. Právě to udělal i Solana, jemuž ale systém vstup zamítl.



Podle americké ambasády v Madridu systém odmítne automaticky každého, kdo navštívil v posledních letech Írán, Irák, Sýrii, Súdán, Libyi, Somálsko či Jemen. Zamítnutí neznamená, že daná osoba nesmí vstoupit do USA, musí ale požádat o vízum. Jde o normu, kterou zavedl americký prezident Donald Trump.

Solana navštívil Írán

Javier Solana byl generálním tajemníkem Severoatlantické aliance od prosince 1995 do října 1999, poté byl deset let šéfem diplomacie EU. V této funkci byl pro jednání světových mocností a EU o dohodě s Íránem o omezení jeho jaderného programu, od níž USA nedávno odstoupily. V Íránu byl Solana podle deníku El País naposledy v roce 2013 na inauguraci íránského prezidenta Hasana Rúháního.

Pětasedmdesátiletý Solana v současnosti působí na soukromé vysoké škole v Barceloně a přispívá články do různých médií.