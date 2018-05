Irští odpůrci potratů přiznali porážku v referendu, premiér Vadakar chce změnu do konce roku

DUBLIN Hlavní skupina odpůrců potratů v Irsku v sobotu přiznala jasnou porážku v pátečním referendu. V něm podle odhadů výsledků hlasovaly více než dvě třetiny obyvatel této katolické země pro povolení interrupcí. Irský premiér Leo Varadkar chce do konce roku prosadit nový zákon povolující v zemi interrupci. Uvedl, že příslušný zákonodárný proces potrvá zhruba šest měsíců.

„To, co dnes vidíme, je vyvrcholením tiché revoluce, která se odehrává v Irsku za posledních deset nebo 20 let,“ řekl Varadkar podle webu listu The Irish Times. Ministr zdravotnictví Simon Harris předtím řekl, vláda by mohla dát podnět k vypracování zákona v úterý. Přes léto by mohl být zpracován a na začátku podzimu předložen parlamentu.



Irsko je jednou z mála evropských zemí, která zakazuje potraty takřka ve všech případech s výjimkou přímého ohrožení života matky. Podle průzkumů mezi hlasujícími voliči se v pátek nejméně 68 procent lidí rozhodlo podpořit výraznou liberalizaci pravidel pro interrupce.



Šéf komunikace skupiny „Save the 8th“ pojmenované podle osmého dodatku irské ústavy zakazujícího potraty dnes podle agentury Reuters přiznal, že přesvědčivě zvítězil tábor zastánců povolení interrupcí. „Nevidím žádnou možnost, že by zákon (povolující potraty) nebyl přijat,“ řekl John McGuirk s odkazem na změnu zákona, kterou by mělo Irsko na základě referenda potraty povolit. Jeho organizace byla v kampani před plebiscitem nejviditelnějším odpůrcem umělého přerušení těhotenství.

Potraty jsou nyní v zemi povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Na základě odhadovaného výsledku referenda hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne, v případech vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.