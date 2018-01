Jak probíhá vyšetřování útoku na novináře v Zemanově štábu? Policii se zatím nikdo neozval

PRAHA Policie vyšetřuje incident, ke kterému došlo po znovuzvolení Miloše Zemana v prezidentově štábu. Podle svědectví Pavly Kosové ze serveru Seznam Zprávy, která dění zachytila na video, uhodil údajný příznivec Miloše Zemana jednoho z přítomných novinářů do obličeje, další pak útočil na kamery přítomných novinářů. Vyšetřování však komplikuje fakt, že se zatím nepřihlásil nikdo z poškozených, takže pro něj policie nemůže stanovit právní kvalifikaci.

„Do současné doby se policii neozval nikdo ze zúčastněných osob, nikdo z poškozených osob. To znamená, že nemáme hlášeno žádné zranění ani žádné poškození majetku. Tudíž vycházíme stále z informací, které jsou dostupné v médiích a dejme tomu na Twitteru,“ sdělila serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Policie podle ní vyhodnocuje dostupná videa a informace, které se objevily o identitě konkrétních zúčastněných osob. „Ale dokud samozřejmě nebudeme mít k dispozici informace o případných zraněních nebo poškození majetku, tak logicky nemůžeme stanovit právní kvalifikaci,“ dodala Zoulová.

Ve štábu ke zhoršení atmosféry došlo poté, co přijela záchranná služba, aby ošetřila muže, který ztrácel vědomí. Podle dostupných informací šlo o aktivistu a publicistu píšícího mimo jiné do Parlamentních listů a člena KSČM Milana Rokytku. Novináři vybavení kamerami si incidentu všimli, to se však nelíbilo některým z přítomných ve štábu - kromě slovních nadávek došlo i k fyzickému napadení. Redaktorka ČT byla dle svých slov při zjišťování mužova stavu surově vytlačena ze sálu, do kterého měla mít přístup, kameraman serveru iDnes.cz dostal dvě rány pěstí do obličeje a dalším novinářům byly z rukou shazovány kamery a fotoaparáty.

Podle informací serveru Blesk.cz byl muž, který napadl kameramana iDnes.cz, údajný novinář Karel Slezák. „Já tam byl pracovně. Jinak jsem novinář, byl jsem tiskový tajemník několika ministrů, jsem registrován v Pražském zpravodaji, takže nějakým způsobem jsem tu akci chtěl využít. Já nejsem nějaká ochranka, jak se píše, ale bylo to normální lidské jednání a řekl bych, že odůvodněné,“ vysvětloval své jednání v rozhovoru pro Blesk. Chtěl prý před pozorností novinářů ochránit svého známého, který měl údajně srdeční kolaps. „Byl to prostě hyenismus,“ dodal. Svěřil se také, že dříve dělal box.

V útocích na kamery mu asistoval Jan Šolta, občasný spolupracovník Parlamentních listů a autor řady textů na webech, které jsou považovány za dezinformační.



Mluvčí pražských záchranářů potvrdila, že k incidentu vyjížděli a muže se zdravotními problémy převezli do Thomayerovy nemocnice v Praze. Muž byl podle záchranné služby na interní oddělení nemocnice přijat s poruchou vědomí, v jeho stavu prý hrál roli alkohol. V nemocnici byl ošetřen. „Muž byl převezen k nám do nemocnice, byl u nás ošetřen, ale nebyl hospitalizován,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí nemocnice Ondřej Macura.

Hrad nejprve incident nechtěl komentovat, Jiří Ovčáček následně přes server Aktuálně.cz vzkázal, že ho vůbec nezajímá.



Naopak odsouzení se incident dočkal například od pražské buňky syndikátu novinářů. „Verbální útoky na novináře a média přerůstají v útoky fyzické. Napadení našich kolegů, ke kterému došlo ve volebním štábu Miloše Zemana, považujeme nepřijatelný akt agrese vůči svobodě tisku a práva veřejnosti na informace,“ sdělili na svém twitterovém účtu. Dění v Zemanově štábu kritizoval i bývalý premiér a poslanec ČSSD Bohulsav Sobotka.