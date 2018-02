'Je to politická čistka,' tvrdí Němeček o svém odvolání. Vše je v pořádku, kontruje ministr

PRAHA Odvolaný ředitel ostravské Fakultní Nemocnice Svatopluk Němeček ve své kanceláři už nesedí. V současnosti ho už ve funkci nahradil gastroenerolog Evžen Machytka, kterého ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením. Právně jsem ale stále ve funkci, řekl pro iDnes Němeček. Důvody svého odvolání označil za politickou čistku. Nebyla to msta ani vyřizování účtů, tvrdí ministr Vojtěch.

„Myslím si, že si všichni pamatují ataky pana Babiše na mě. Je jasné, že mezi lidmi, kteří jsou jaksi na černé listině, jsem někde na předních místech,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Němeček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ho odvolal, na druhou stranu ujišťuje, že to udělal právem. Důvodem mělo být umělé navyšování hospodářského výsledku, svou roli prý ale sehrálo i jeho angažmá v městské nemocnici v Bohumíně.

„Bývalého ředitele Němečka jsem v pátek odvolal. Poslali jsme za ním domů dva lidi, našeho zaměstnance a nezávislého svědka, aby mu osobně doručili písemné odvolání z funkce. V 8.06 byl o situaci ústně informován, podíval se na dokument, ale odmítl jej převzít a podepsat. Podle zákona je ale i tak odvolání právně platné,“ řekl pro iDnes.cz ministr zdravotnictví.

„Je to velmi nedůstojné. Jak já, když jsem byl ministr, tak všichni moji předchůdci to dělali tak, že ředitele fakultní nemocnice přímo odvolával ministr nebo náměstek, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Způsob, jakým to pan ministr provedl, mi připadá velmi pod úrovní. Do kanceláře přišel nějaký úředník do kanceláře s papírem, takže ani ta formální stránka neodpovídá a trochu to svědčí o tom, jak to ministerstvo teď funguje,“ komentuje Vojtěchův přístup Němeček.

Adam Vojtěch.

O svém odvolání s ministrem zdravotnictví prý nemluvil. „S ministrem jsem komunikoval nulově. Nikdy jsem s ním nejednal, nikdy mi nezavolal a nic nevytkl,“ uvedl v rozhovoru Němeček. Ministr zdravotnictví Vojtěch mu prý zároveň nikdy nedal vědět a ani nenaznačil, že by byl s něčím nespokojený.

Premiér Andrej Babiš dal přitom Vojtěchově rozhodnutí o odvolání zelenou. „Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění,“ připomněl Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.