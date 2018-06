Jedničky úspěch nezaručí. Školní vysvědčení má nulovou vypovídací hodnotu

PRAHA Mohl využívat výhod vzdělání, ale neustále trápil svého otce nevalnými studijními výsledky. „Nezajímáš se o nic, jen o střelbu a psy. Budeš ostudou svou i celé své rodiny,“ psal ten rozhněvaný tatínek nezdárnému synovi do internátní školy.

Proč ho citujeme? Protože syn, který nezazářil ani na univerzitě, utekl z medicíny i z práv a na teologickou fakultu přešel jen proto, že byla nejlehčí, se jmenoval Charles Darwin a všichni ho známe jako jednu z klíčových postav světové vědy.



Výsledky školní práce, které se v těchto dnech začínají psát do jednotlivých kolonek vysvědčení ve formě známek, nejsou jediným, a dokonce ani nejdůležitějším projevem nadání, i když určitou vypovídací hodnotu samozřejmě mají. Přinejmenším mohou svědčit o tom, že žák má jistý talent a vůli k učení.

Jedno je ale jisté. Známka nereflektuje jenom žáka. „Zejména u mladších dětí dostávají vysvědčení spíš učitelé a rodiče“, říká psycholog Václav Mertin. Podle něj má dokument v tradiční podobě víceméně nulovou hodnotu a mělo by se pracovat na jeho změně.

Měl jsem šest čtyřek

Také matematik, zakladatel několika soukromých škol a průkopník testování v Česku Ondřej Šteffl bere známky s rezervou: „V polovině gymnázia jsem měl na vysvědčení šest čtyřek. Ale ani mé čtyřky, ani jedničky u maturity za celých 44 let nikoho, ale vůbec nikoho, nezajímaly,“ napsal do jednoho ze svých sloupků a pokračoval: „Většina rodičů nějak tuší, že ve známkách to není, přesto se pořád ptají – tak co, jaké jsi dnes dostal/a známky? Je to pochopitelné, vždyť přece chceme, aby naše děti byly co nejlépe připraveny do života, aby jej prožily smysluplně, spokojeně, šťastně. Jenže to jedničky nezaručí.“

Na téma známkování bylo napsáno nemálo pojednání a diplomových prací, které se zabývají hlavně tím, co všechno školní úspěch či neúspěch ovlivňuje. Není toho málo.

Začít lze porodem, který může při malém zadrhnutí přivodit nejeden handicap. Následují genetické dispozice (jež může ale nepovedený porod dost upozadit nebo naopak zdůraznit), roli samozřejmě hraje zdravotní stav žáka, vývojové poruchy (třeba nevýrazné), dále schopnost soustředění, dokonce výživa, ale i temperament a zralost, tedy to, jestli dítě nastoupilo ke školní docházce přesně v šesti nebo až v sedmi letech či ještě později.

Jak se pozná nadané či vysoce inteligentní dítě a proč může mít špatné známky