The Jesus And Mary Chain aneb Hluk mezi Pyramidou a Lucernou

Když 6. května 1992 vystoupili britští The Jesus And Mary Chain v Praze na Výstavišti, byla to jedna z největších událostí roku. Tehdy ještě nebylo zdaleka běžné, aby si v Česku podávaly dveře aktuální kapely. A tihle "kytaroví vazbiči" tehdy aktuální byli.

I řadu jejich českých následovníků bylo tenkrát vidět v hledišti, protože být právě tady byla prostě povinnost. Nejen hudební, ale tak nějak obecně společenská. Vůbec nebylo důležité, že ten koncert byl nakonec dost hrozný, protože podivuhodná budova jménem (a tvarem) Pyramida sestávala snad jen z lešení a plechu, celá se třásla a zvuk se v ní lámal úplně mimo možnost jej běžnou technikou ovládnout. Samozřejmě, v případě hudby The Jesus And Mary Chain, postavené na kytarových vazbách a vůbec „hluku“, to tak nevadilo, navíc jsme tehdy jen lehce tušili, jak má zvukový standard vypadat.

V následujících letech se za nimi i celým jejich stylem zavřela voda, která postupně spláchla i jejich konkurenty typu My Bloody Valentine, Slowdive či Ride. Dlouho jsme si mysleli, že už je uslyšíme jen z těch starých nahrávek, ale byl to omyl.

The Jesus And Mary Chain oprášili kytary z celé party jako první, už před deseti lety (následovali i další jmenovaní). Na novou desku jsme si museli počkat do letoška, a přestože reakce na ni byly spíš průměrného vyznění, Damage And Joy rozhodně není zbytečné album. Každopádně je zázrak, že se mozky kapely – bratři Jim a William Reidové – dokázaly domluvit, jejich vzájemné neshody jsou legendární.

V pátek 13. října zahrají The Jesus And Mary Chain v Praze po víc než pětadvaceti letech podruhé. Aktuální kapely si možná toho večera budou podávat úplně jiné pražské dveře než ty do Lucerna Music Baru. Pro někdejší osazenstvo Pyramidy ale asi i tak bude návštěva tohohle koncertu povinnost. A kdo nemá čas, může za sebe poslat děti...